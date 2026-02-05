La senadora del PP que ha acorralado a Paco Salazar

La senadora del PP Rocío Dívar ha asegurado en esRadio, en el programa La Noche de Cuesta, que nadie pidió la dimisión de Paco Salazar tras las denuncias por acoso en Moncloa y que su salida se produjo, según su versión, con un acuerdo previo sobre su futuro profesional.

En conversación con Carlos Cuesta, Dívar ha calificado de "lo más impresionante" de la comparecencia que Salazar afirmara que se marchó por iniciativa propia. "Nadie le pidió en el Partido Socialista que dimitiera después de que trascendieran las denuncias por acoso de sus propias subordinadas en Moncloa. Él dice que se marchó personalmente", ha relatado.

La senadora ha explicado que Salazar creó "en tiempo récord" una empresa de consultoría política y que él mismo le trasladó que contaba con "suficientes contactos como para iniciar su actividad en Sudamérica". Dívar ha añadido que también existen sospechas de que pudo seguir colaborando en campañas electorales: "A Paco Salazar no le pidieron que dimitiera. Paco Salazar se marchó seguramente pactando un futuro, pues para no hacerse daño mutuamente".

Preguntada por una posible continuidad de su influencia en el PSOE, Dívar ha admitido no tener pruebas, pero sí una clara percepción: "Yo es verdad que no tengo pruebas. Sí, tengo la sensación". En ese contexto, ha señalado directamente a Pilar Alegría, aludiendo a una comida cuyo objetivo, según el PP aragonés, habría sido hablar de estrategia electoral. "Nosotros aquí en Aragón estábamos seguros de que era una comida para hablar de estrategia electoral", ha afirmado.

El papel de Salazar en las primarias

Durante la entrevista, Dívar ha recordado el papel de Salazar en las primarias socialistas de 2017 y su condición de coordinador financiero. "Yo le he dicho que su cargo concreto en las primarias de 2017 era el de coordinador financiero. Él coordinaba los ingresos y los gastos", ha subrayado, cuestionando que desconociera el origen de los fondos.

También ha mencionado la empresa San Bernardo 36, vinculada al entorno del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha criticado que Salazar negara conocerla: "Esto sí suena un poco a tomadura de pelo porque San Bernardo 36 la conoce toda España en este momento".

Dívar ha contextualizado el enfrentamiento interno entre la candidatura de Sánchez y la de Susana Díaz, en la que participaba Alegría, y ha recordado las tensiones por la financiación de campaña. Según ha explicado, el Tribunal de Cuentas llegó a cuantificar los fondos en hasta 400.000 euros, mientras que la dirección del partido propuso una cuenta conjunta para garantizar la trazabilidad de las donaciones, propuesta que, según ha señalado, fue rechazada por el equipo de Sánchez.

"Es importantísimo contextualizar esta historia, porque si no la supervivencia política de Salazar no se entiende. Paco Salazar los tiene enganchados por los millones", ha llegado a afirmar.

Denuncias internas y nerviosismo en el PSOE

La senadora popular ha relatado un ambiente de fuerte tensión durante la comisión parlamentaria: "El Partido Socialista hoy estaba no nervioso, lo siguiente". Ha añadido que, además del caso Salazar, hubo "una docena de denuncias a otros dirigentes del Partido Socialista" que, según ella, no recibieron el mismo trato. "¿Por qué se borraron las denuncias? ¿Por qué ni siquiera le llamaron para darle traslado?", se ha preguntado.

En el tramo final de la entrevista, Dívar ha denunciado llamadas masivas en Aragón atribuidas a la campaña de Alegría, que su partido ha puesto en conocimiento de la Junta Electoral. También ha criticado lo que considera prácticas irregulares en contratos públicos relacionados con el entorno familiar de la candidata socialista, citando informaciones publicadas por El Debate sobre presuntas alteraciones de criterios para favorecer al cuñado de Alegría.

"Ella empezó la campaña hablando de que quería una campaña limpia. Era una estrategia para que nosotros no pudiéramos hablar ni de Paco Salazar ni del resto de sus meteduras de pata", ha concluido Dívar.