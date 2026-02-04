La alerta de un ingeniero sobre el grave estado de las presas en pleno temporal: "¿Cómo pueden dormir tranquilos?"

Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, ha advertido en esRadio, durante su intervención en La Noche de Cuesta, de que el accidente ferroviario "se podía haber evitado" con un mantenimiento adecuado y ha alertado también del grave deterioro del sistema de presas en España.

El ingeniero ha sido rotundo al analizar el estado de la vía en el tramo del siniestro. A preguntas de Carlos Cuesta, Contreras ha afirmado que "con un mantenimiento adecuado y permanente desde hace años no tiene por qué haber este accidente" y ha señalado directamente a "una falta total de mantenimiento de la vía y del balasto" como causa principal.

Sobre el balasto, ha explicado que actúa como "un muelle continuo y flexible" con requisitos técnicos muy estrictos, pero que con el paso del tiempo "se acaba redondeando" y pierde capacidad de recuperación. Según ha detallado, en los últimos meses esa zona tuvo que ser bateada hasta 13 veces, lo que evidencia un deterioro severo. "Eso quiere decir que ese balasto estaba muy deteriorado", ha subrayado, recordando un caso similar ocurrido hace unos 15 años en la línea francesa París–Lyon, donde fue necesario levantar todo el balasto.

Presas envejecidas

Más allá del ferrocarril, Contreras ha puesto el foco en el estado de las presas españolas, que ha descrito como "envejecidas". Ha explicado que la edad media ronda los 55 años y que más de un centenar superan el siglo de vida. El valor del patrimonio de las presas, según datos oficiales, asciende a unos 27.000 millones de euros.

El vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos ha recordado que el nivel mínimo de inversión en mantenimiento debería situarse entre el 1% y el 2% anual del valor de estas infraestructuras, lo que supondría unos 600 millones de euros al año. Sin embargo, los propios técnicos estiman que harían falta 4.500 millones para devolver el sistema de presas estatales a un estado óptimo. "Eso significa que tendrían que invertir del orden de los 700.000.000 al año en mantenimiento de presas", ha señalado.

Contreras también ha citado un informe reciente que alerta de que el 75% de las presas de titularidad estatal carecen de planes de emergencia implantados, además de presentar defectos estructurales, algunos de ellos graves. Según ha explicado, dicho informe fue remitido a la ministra con una solicitud de reunión que, hasta ahora, no ha obtenido respuesta.

"Poniendo en riesgo la vida de muchísima gente"

El ingeniero ha criticado duramente la escasa dotación presupuestaria destinada al mantenimiento. Según ha indicado, en 2023 solo se destinaron 16.000.000 de euros al mantenimiento de 168 presas, unos 100.000 euros por presa. Al mismo tiempo, ha denunciado que parte del presupuesto se ha dedicado a derribar pequeñas presas o a actuaciones ambientales, mientras se descuida la seguridad de grandes infraestructuras.

"¿Cómo es posible que puedan dormir tranquilos poniendo en riesgo la vida de muchísima gente con la idea de que, bueno, a veces no pasa nada y no hacemos nada?", se ha preguntado.

Contreras ha añadido que, según datos de la propia administración, el 50% de los desagües de fondo de las presas son inoperativos y que entre 30 y 40 presas no están capacitadas para evacuar avenidas extraordinarias. A juicio del ingeniero, el riesgo es real: "Sin duda. Hay presas que sí se pueden romper".

Contreras ha reclamado una inversión urgente y sostenida en infraestructuras básicas, tanto ferroviarias como hidráulicas, y ha advertido de que la falta de mantenimiento está colocando a la población ante riesgos que, en su opinión, son perfectamente evitables.