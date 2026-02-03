Un experto en inmigración avisa del efecto llamada: "En las próximas horas habrá un asalto masivo a la valla de Ceuta"

La llamada del analista político y experto en inmigración Rubén Pulido en La Noche de Cuesta ha puesto en evidencia el caos absoluto que se está viviendo en distintos puntos de España tras el anuncio del Gobierno sobre la regularización masiva de inmigrantes. En la conversación con Carlos Cuesta, Pulido ha advertido de que el efecto llamada ya es una realidad y de que se están produciendo situaciones de descontrol administrativo, tensiones policiales y riesgos evidentes de fraude.

Las imágenes de largas colas ante el consulado de Pakistán en Barcelona, así como las cargas policiales en el consulado de Argelia en Alicante, han desmentido de forma directa el discurso del PSOE y de la extrema izquierda, que negaban cualquier efecto llamada derivado del decreto.

Pulido ha descrito una situación que se repite en varias provincias. "Está ocurriendo en Barcelona, en Alicante, en Almería, en Málaga y en Huelva", ha señalado, explicando que miles de inmigrantes ilegales se están agolpando tanto en consulados como en oficinas de extranjería y comisarías de la Policía Nacional.

En muchos casos, los inmigrantes acuden a dependencias que no son competentes para los trámites que solicitan, lo que genera frustración y tensión. "En Almería, muchos de los inmigrantes subsaharianos ni siquiera podían comunicarse con los agentes", ha explicado Pulido, relatando episodios en los que fue necesaria la intervención policial para evitar altercados.

Antecedentes penales y personas buscadas por la Justicia

El analista ha alertado de un hecho especialmente grave: entre quienes se presentan para regularizar su situación hay personas con antecedentes penales e incluso con órdenes de búsqueda y captura.

"En Almería se presentó un inmigrante que estaba siendo buscado por la Justicia y que tenía numerosos antecedentes", ha afirmado, subrayando que el decreto ha provocado que individuos que deberían estar controlados por las fuerzas de seguridad aparezcan de repente en masa en dependencias oficiales, colapsando el sistema.

El problema de la identidad: nadie sabe quién es quién

Uno de los puntos más críticos del debate ha sido la imposibilidad real de acreditar la identidad de muchos inmigrantes. Carlos Cuesta ha puesto el foco en la fragilidad del sistema: certificados médicos, empadronamientos o documentos fácilmente falsificables.

Pulido ha sido tajante: "En cinco meses de estancia ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden constatar que esas personas son quienes dicen ser, que vienen de donde dicen venir o que tienen la edad que afirman".

Además, ha explicado que en muchos casos los consulados se niegan a reconocer la nacionalidad de los inmigrantes. "Están pasando mucho con marroquíes que, cuando se intenta documentarlos para una deportación, no son reconocidos como nacionales por su propio consulado", ha señalado.

Para Pulido, el origen del problema es claro: una norma aprobada de forma exprés, sin medios ni planificación. "Esto es lo que ocurre cuando las cosas se hacen a golpe de decretazo y sin valorar las consecuencias", ha advertido.

A su juicio, el sistema administrativo y policial no está preparado para absorber un proceso de regularización de estas dimensiones en tan poco tiempo, lo que abre la puerta al fraude documental y a situaciones de inseguridad.

Ceuta, epicentro del efecto llamada

Más allá de la península, Pulido ha alertado de un agravamiento extremo de la situación en Ceuta. Desde la entrada en vigor del decreto, casi 300 inmigrantes ilegales han accedido a la ciudad, mientras que al otro lado de la frontera se concentran entre 800 y 1.000 personas esperando el momento para entrar.

"Hace apenas unos minutos han tumbado una valla fronteriza en la zona boscosa", ha relatado, añadiendo que también se están produciendo intentos de entrada a nado por el Tarajal.

Según el analista, la Guardia Civil se encuentra sin medios suficientes, pero el Gobierno evita reforzar la zona porque hacerlo supondría reconocer oficialmente el efecto llamada.

Pulido ha concluido con una advertencia contundente. Las malas condiciones meteorológicas, la niebla y la presión migratoria hacen prever un asalto masivo en las próximas 48 o 72 horas.

"Al otro lado hay cientos de personas organizadas, y todo apunta a que van a intentar entrar a la vez", ha señalado, alertando de que la situación puede acabar con la entrada de cientos de inmigrantes de forma simultánea, con consecuencias imprevisibles.