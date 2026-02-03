El Sindicato Ferroviario evidencia la falta de información sobre la reunión con Puente: "No tenemos noticia"

La masiva protesta de trabajadores de Renfe y Adif ante el Ministerio de Transportes ha evidenciado el malestar del sector ferroviario con la gestión del ministro Óscar Puente. Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario, ha intervenido en La Noche de Cuesta de esRadio para advertir de que el problema no es emocional, sino estructural, y ha reclamado un cambio real en el modelo de mantenimiento de las infraestructuras.

En su conversación con Carlos Cuesta, Escudero ha dejado claro que los trabajadores no están dispuestos a que, una vez pase el foco mediático, todo vuelva a la normalidad. "No podemos permitir que, cuando baje el suflé de estos accidentes, no haya soluciones y todo quede como estaba", ha afirmado, recordando que el colectivo ha convocado tres jornadas de huelga los días 9, 10 y 11 de este mes.

Una protesta por la seguridad, no por salarios

Escudero ha subrayado que la movilización no responde a reivindicaciones laborales clásicas, sino a una cuestión de seguridad pública. "No estamos ahora en cuestiones de convenio ni en cosas retributivas, sino en defender el ferrocarril de toda la ciudadanía", ha explicado.

Carlos Cuesta ha incidido en este punto, destacando que se trata de una protesta poco habitual en el ámbito sindical. "Esto no tiene nada que ver con salarios o jornadas; es una reivindicación de que el personal ferroviario y los usuarios tenemos derecho a no ir en peligro en los trenes que pagamos con nuestros impuestos", ha señalado.

Cuatro víctimas mortales, no dos

Durante la entrevista, Escudero ha corregido uno de los datos que se estaban manejando en el debate público. "No son dos maquinistas y un tripulante; son cuatro compañeros los que hemos perdido en estos accidentes: tres maquinistas —dos en Adamuz y uno en Gelida— y un tripulante de servicios a bordo", ha precisado.

Esta aclaración ha servido para reforzar la gravedad de la situación y desmontar el discurso del ministro, que en su comparecencia ha hablado de "emociones a flor de piel" y de que el colectivo "siente mucho la camiseta".

Falta de mantenimiento y abandono prolongado

Para Escudero, el problema no es sentimental, sino técnico. "Aquí el problema es que no hay mantenimiento", ha sentenciado, denunciando que el sector lleva años alertando de la necesidad de "dar un giro al modelo de mantenimiento" sin que se les haya escuchado.

Según ha explicado, tras los accidentes se han impuesto limitaciones de velocidad de forma generalizada y, en el caso de Cataluña, se han identificado de repente "30 puntos críticos de urgente intervención". Sin embargo, ha advertido de que esos puntos "no han surgido de la noche a la mañana", sino que llevaban tiempo generando riesgo.

Escudero ha señalado que, por ahora, las medidas se limitan a restricciones de velocidad y a la supresión de trenes en algunas líneas para permitir reparaciones puntuales, pero ha insistido en que eso no es suficiente. "Queremos un cambio de verdad: plantillas suficientes, herramientas suficientes y equipos suficientes", ha reclamado.

Además, ha defendido la necesidad de recuperar el mantenimiento preventivo. "Salir todos los días a visitar las instalaciones, detectar lo que está a punto de fallar y corregirlo. Eso es lo que evita los accidentes, y eso estaba abandonado desde hace muchísimo tiempo", ha afirmado.

Sin plan de inversión ni interlocución

Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno presente un plan de inversión, Escudero ha mostrado su escepticismo. "Nos dices que hay una reunión convocada mañana, pero nosotros no tenemos noticia de ninguna reunión", ha asegurado, pese a que el sindicato forma parte de los comités generales de Renfe y Adif y ha convocado formalmente la huelga.

Carlos Cuesta ha interpretado esta ausencia de contacto como una falta de voluntad política. "O no les quieren, o prefieren a sindicatos más cómodos, o simplemente buscaban un titular", ha señalado, criticando que la comparecencia de Puente en el Congreso se esté limitando a una acumulación de datos sin abordar el fondo del problema.

Para Escudero, las explicaciones oficiales no se sostienen. "No puede ser que, con dos accidentes tan graves, nos digan que está todo bien, porque no tiene ningún sentido lo mires por donde lo mires", ha afirmado.