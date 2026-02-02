Portero estalla contra el nuevo pacto Sánchez-Bildu: "El presidente más traidor que han conocido las víctimas de ETA"

El presidente de Dignidad y Justicia e ingeniero de caminos, Daniel Portero, ha intervenido en La Noche de Cuesta de esRadio para explicar las consecuencias del acuerdo del presidente Pedro Sánchez con Bildu, que ha pactado sacar a ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.

Portero ha denunciado que Sánchez no se ha reunido con las asociaciones de víctimas de ETA desde que llegó a Moncloa, a pesar de sus reiteradas peticiones. Ha asegurado que el Ejecutivo "ha mirado a otro lado".

Portero ha explicado que este pacto es solo una parte de un plan más amplio que Sánchez pretende llevar a cabo durante 2026 y lo que quede de 2027. "Su objetivo es ceder las competencias en vigilancia penitenciaria para que las libertades condicionales dependan de un juez natural del País Vasco, no de la Audiencia Nacional, el último resorte para las víctimas del terrorismo".

La eliminación de ETA de la lista de terroristas

Portero ha destacado la gravedad de sacar a ETA de la lista europea de organizaciones terroristas cuando todavía existen 33 miembros huidos con causas pendientes en países de Sudamérica. "¿Cómo vas a eliminar la lista de una organización terrorista con delincuentes en libertad y pendientes de juicio? Es sencillamente absurdo", ha dicho.

Además, ha recordado que hay 376 asesinatos sin resolver relacionados con ETA. "¿Alguien ha colaborado en esclarecer alguno de ellos? Por supuesto que no", ha afirmado con contundencia.

Arnaldo Otegi, un dirigente con asesinatos pendientes

En su intervención, Portero ha alertado sobre la figura de Arnaldo Otegi, asegurando que, según datos policiales, ha participado en al menos tres asesinatos durante la época de UCD. "Cuando cambie el gobierno y las instituciones sean libres, se sabrá toda la verdad", ha adelantado.

En su faceta como ingeniero de caminos, Portero ha denunciado la pésima situación del sistema ferroviario español, agravada tras el accidente mortal de Adamuz. Ha explicado que ADIF ha tenido que suprimir los últimos trenes del día en la línea Madrid-Barcelona debido a retrasos encadenados y a la imposibilidad de mantener la velocidad normal por el deterioro de las vías.

Obras sin finalizar

Portero ha denunciado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha mentido en el Congreso al afirmar que las obras en el tramo entre Córdoba y el kilómetro 335 estaban finalizadas en mayo. "Ni la superestructura ni la infraestructura están acabadas, y se ha dado un plazo adicional de 12 meses para terminar la obra", ha explicado.

Por último, ha reprochado la falta de responsabilidad del Ejecutivo en otras áreas, como las inundaciones de Valencia, atribuyendo la culpa a Teresa Ribera, Pedro Sánchez y Rodríguez Zapatero por no haber ejecutado las obras hidráulicas necesarias para evitar daños.

"Quieren ganar el relato, pero no lo van a conseguir. El trabajo serio de periodistas, Guardia Civil, juzgados y técnicos está sacando la verdad a la luz", ha concluido.