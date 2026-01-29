El senador del PP que ha puesto contra las cuerdas a Puente: "La soldadura entre Sánchez y el ministro es evidente"

El senador del Partido Popular, Antonio Silván, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para dar todos los detalles de la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado, donde Puente ha presumido con "chulería" de su "buena gestión".

"Lo que se desprende de lo que ha dicho Puente, es su insensibilidad. No ha dado ni una sola palabra de arrepentimiento por su gestión. Yo creo que la insensibilidad es el denominador muy común de la intervención hoy del ministro Puente, que demuestra una vez más esa soberbia que le caracteriza. Hablaba de dormir o no dormir. Que se lo pregunten al abuelo de la niña que ha quedado huérfana, o que se lo pregunten a los 45 muertos", ha lamentado el senador del PP. Ha añadido que esa "chulería" proviene del aval que tiene con Pedro Sánchez, quien le mantiene en el cargo a pesar de la tragedia: "La soldadura entre Sánchez y el ministro es evidente".

"Nos ha trasladado durante casi siete horas datos técnicos. Una vez más, su relato plagado de medias verdades, plagado de mentiras. Precisamente hoy pedimos la comparecencia del ministro Puente para conocer la verdad. Y nos hemos salido del Senado de la misma manera que entramos con una total incertidumbre. Y lo peor de todo, que genera una desconfianza hacia el sistema ferroviario de España", ha advertido Silván.

"Porque al señor Puente hay que decirle que mañana cientos de miles, cuando no millones de españoles van a tener que subirse al tren. Y aparte de las incidencias que llevamos observando y padeciendo durante estos últimos meses y años, pues ahora se incorpora esa desconfianza hacia todo lo que es el ferrocarril. Quiero que escuchemos un resumen", ha apuntado el senador popular.

"¿Cómo se puede hablar de que estamos cerca del riesgo cero? Cuando tenemos a 46 víctimas fallecidas y 123 heridos. Es una insensibilidad absoluta. Y los españoles hemos sentido su vergüenza cuando hemos escuchado al ministro. Y hoy lo ha vuelto a repetir, que tenemos el mejor sistema ferroviario de España. Con el incidente de Rodalies y con el accidente de Adamuz. Yo creo que no se lo cree ni él. Y en materia de seguridad, el mantenimiento ferroviario es fundamental. Y cuando el mantenimiento se resiente, esa seguridad se resiente. Y cuando la seguridad se resiente, pues llega la tragedia que hemos vivido hace 11 días", ha criticado el senador popular.

"Durante todos estos años estamos viviendo una situación muy grave. España no ha contado con los presupuestos generales del Estado año a año. Y sin presupuestos se deterioran los servicios públicos. Y lo estamos viendo cada día y este es un ejemplo de ello", ha concluido Antonio Silván.