Sorpresa y malestar entre los policías por la legalización masiva: "Las mafias se frotan las manos"

En la conversación de Carlos Cuesta en La Noche de Cuesta de esRadio, con Ana María Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha explicado la sorpresa y la preocupación generadas entre los agentes por la aprobación del Real Decreto de manera urgente y sin previo aviso.

"Esto ha venido de manera sorpresiva totalmente", ha señalado Alarcón. "Hasta donde yo sé, nadie tenía conocimiento de que se iba a adoptar este Real Decreto de manera tan urgente y de un día para otro".

La portavoz policial ha explicado que la falta de planificación y control genera riesgos operativos: "Al final hay que tener en cuenta que todo lo que no está controlado sí que supone una inseguridad por el tema, sobre todo los recursos".

Según Alarcón, la aplicación del decreto implica desviar unidades policiales de su trabajo habitual: "No, para poder afrontar esta carga de trabajo policial en el ámbito de extranjería, fronteras, etcétera, estamos quitando una unidad para ponerla en otro sitio".

El papel de las mafias

Alarcón ha denunciado además el papel de las mafias en la inmigración irregular: "Hay un delito de trata de personas… las mafias cobran a los inmigrantes por pasar el estrecho, por colarlos dentro de las fronteras de los distintos países. Este mensaje del Gobierno puede ser entendido por las mafias como una oportunidad de negocio, por supuesto ellos estarán frotando las manos".

La portavoz ha explicado también la complejidad geográfica que convierte a España en un destino final para muchos inmigrantes: "España es un destino final a nivel geográfico… mucha gente viene aquí simplemente de paso para ir a otros países, pero al final se terminan quedando porque es imposible que salgan de aquí".