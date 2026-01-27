La hermana de un fallecido en Adamuz estalla contra Óscar Puente: "Que pongan a alguien competente"

Marimar Fadón, hermana de Agustín Fadón —el tripulante del Alvia fallecido en Adamuz—, ha intervenido en La Noche de Cuesta de esRadio para relatar el calvario vivido por su familia y denunciar el estado de la red ferroviaria tras el accidente.

Visiblemente emocionada, Marimar ha trasladado en primer lugar el pésame de su madre al resto de familias afectadas y ha insistido en que el siniestro "se podía haber evitado". A su juicio, no puede hablarse de mala suerte cuando existen avisos previos: "Si a mí me dicen que los trenes van de lujo, que llegan a su hora, que no hay incidencias, es mala suerte. Pero cuando ya están reportando incidencias por parte de maquinistas, por parte de la tripulación —que todo eso queda registrado—, cuando un tren va hasta Pamplona sin suspensión, cuando los trenes llegan tarde… eso no es mala suerte".

Avisos ignorados

"Mala suerte es que haya descarrilado el tren y justo pasara el Alvia, que era como un tren fantasma, vale. Pero es que ese descarrilamiento no se tenía que haber producido", ha subrayado. En conversación con Carlos Cuesta, Marimar ha asegurado que la sensación que le queda, con toda la información que está saliendo a la luz, es la de abandono por parte de las administraciones: "A los de siempre nos exprimen como naranjas, nos sacan lo más grande y luego no hacen nada por el pueblo español".

La hermana del tripulante fallecido ha ampliado la crítica al estado general de las infraestructuras, desde Cercanías en Madrid hasta las carreteras. "Cercanías Renfe aquí en Madrid es horrible. Raro es el día que no tiene una incidencia", ha relatado, poniendo como ejemplo la línea C5. También ha denunciado el deterioro de la A-4: "Si tú vas a 120, que es lo que marca la vía, y por culpa de un socavón te estrellas y te matas, eso no es un accidente. Eso es que tú no tienes lo que tienes que tener en buen estado". Para Marimar, la situación es clara: "Esto parece una ruleta rusa. No sabemos cuáles seremos los próximos".

Advertencias previas

Carlos Cuesta le ha preguntado si su hermano había alertado de esa situación antes del accidente. Marimar no ha dudado: "Sí. Mi hermano le llegó a decir a mi madre: ‘Cualquier día me recogen del tren con cucharilla’". Ha explicado que Agustín era plenamente consciente del riesgo y que compartía con su familia episodios cada vez más graves: llegar a Pamplona con un tren sin suspensión, quedarse parado durante horas o comentar que "hoy no hemos descarrilado de milagro".

También ha relatado cómo los botes del tren impedían incluso servir café: "Hemos dicho que estaba estropeada la cafetera porque era imposible, de los botes que daban los trenes". Según ha contado, su hermano empezó a trabajar de nuevo en abril del año pasado y, en muy poco tiempo, pasó de narrar anécdotas cotidianas a advertir de fallos serios: "Hoy nos hemos quedado parados en mitad de la nada", "el tren no tiraba". Incluso llegó a recomendar a su cuñado que viajara en coche porque el tren "va súper lento" y era probable que no llegara a tiempo.

Petición de responsabilidades

Marimar ha confirmado que entre los trabajadores existía una preocupación constante y que las quejas circulaban entre compañeros como si fueran una familia. Ha recordado el miedo a que el carro del servicio volcara y quemara a un pasajero con agua hirviendo. Al ser preguntada por las declaraciones del ministro Óscar Puente, que calificó las protestas de los maquinistas como un "suflé emocional", ha respondido con ironía: "Pues que estaremos todos en un suflé".

Sandra León ha planteado si, tras lo ocurrido en Adamuz, deberían producirse ceses similares a los registrados en Cataluña. Marimar ha sido tajante: "Que pongan a una persona que sea competente para poder gestionar las infraestructuras de carreteras y del Ministerio de Transportes. El que sea. Pero que, con lo que pagamos, arreglen lo que es de todos. A mí nadie me va a devolver a mi hermano".

Por último, ha explicado que la familia se personará en las acciones judiciales abiertas: "Buscaremos abogados y nos personaremos", ha señalado, agradeciendo el apoyo ofrecido desde el programa para facilitar contacto con equipos jurídicos.