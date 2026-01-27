Así puedes echar a tus okupas a partir de mañana: "Es una ventana de oportunidad"

Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación, ha intervenido en La Noche de Cuesta de esRadio para valorar la derogación del real decreto que bloqueaba los desahucios y para animar a los propietarios afectados a acudir de inmediato a los juzgados.

Bravo ha subrayado que, esta vez, existe un elemento diferencial en el tablero político: "Yo creo que esta vez hay un matiz diferente, y es que hemos podido sumar a la causa a Junts, que tiene gravísimos problemas de okupación en Cataluña y que por fin ha dado un paso para defender a todos los que están sufriendo la okupación ilegal".

El portavoz ha insistido en que el objetivo principal de la plataforma es que decaiga definitivamente la suspensión de los desahucios y se abra un nuevo marco legal: "A nosotros, al final, lo que nos interesa es que decaiga esta medida y que finalmente pueda haber un marco legislativo que luche contra la okupación y contra la inquiokupación, y que de una vez por todas dé seguridad jurídica tanto al pequeño propietario como al gran propietario, y que se alivie un poco el mercado, la tensión que hay en todo el mercado de la vivienda, tanto en la compra como en el alquiler".

Una ventana para acudir a los juzgados

Durante la entrevista, Carlos Cuesta le ha pedido que explicara la "ventanita" que se abre ahora para recuperar las viviendas. Bravo ha detallado los pasos a seguir: "Es tan sencillo como repetir una reunión que acabamos de tener ahora con todos nuestros afectados online: empezar a preparar la documentación y primero llamar al abogado para que, en el momento en el que se publique en el BOE la derogación de este real decreto, puedan solicitar el lanzamiento a los respectivos juzgados".

Aunque es consciente de la carga de trabajo de los tribunales, ha advertido de que el Gobierno intentará reintroducir medidas similares: "Sabemos cuál es la carga que hay en los juzgados, pero también sabemos que el Partido Socialista, junto con los partidos que le apoyan, van a intentar crear o meter otro texto, si no parecido, pues con alguna trampa que pueda volver a traer al debate esta suspensión de desahucios".

En este sentido, ha recalcado que la derogación permite abrir un nuevo escenario de negociación legislativa y, al menos, proteger a los pequeños tenedores: "Creemos que estamos en la posición de poder discutir un nuevo texto en el que, por lo menos, los pequeños tenedores, esas familias que son las que más sufren teniendo que mantener a okupas e inquiokupas en sus casas, pagándoles hasta los suministros, puedan estar fuera de cualquier texto".

Apoyo jurídico a los afectados

Bravo ha explicado que los propietarios que tengan dificultades pueden contactar con la plataforma para recibir orientación: "Se pueden poner en contacto con nosotros. Nosotros podemos darles algunas indicaciones y podemos incluso… bueno, no solemos hacerlo, pero sí podemos darles alguna tarjeta de algún abogado para que puedan ponerse en contacto con ellos". No obstante, ha recomendado no cambiar de letrado si el procedimiento ya está iniciado, porque "retrasa mucho".

La Plataforma de Afectados por la Okupación canaliza estas consultas a través de su web, LeyAnteocupas.com.

Críticas al Gobierno y aviso de nuevas protestas

Preguntado por la posibilidad de que la situación se normalice a medio plazo, Bravo se ha mostrado pesimista: "No te lo puedo asegurar. Van a volver a la carga". De hecho, ha señalado que ya se han convocado protestas frente al Congreso de los Diputados y ha cargado contra quienes las promueven, en referencia al sindicato de inquilinas.

Más allá de las movilizaciones, Bravo ha denunciado que el decreto ocultaba la falta de actuación del Ejecutivo con las familias vulnerables: "Este decreto estaba camuflando la desatención del Gobierno hacia las familias vulnerables". Según ha explicado, desde 2020 el Ejecutivo ha derivado esa responsabilidad hacia los propietarios: "Lo han derivado descaradamente hacia los pequeños propietarios y a la sociedad le han hecho ver que eran ellos los que se estaban haciendo cargo, cuando es mentira".

En su opinión, el Gobierno no ha puesto medios reales para atender esas situaciones: "Realmente no ha dispuesto ni de viviendas ni de recursos económicos para atender a ninguna de las familias que lo pudieran necesitar, y además ha sido el filtro por el cual han entrado miles y miles de okupas".