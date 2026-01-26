Salvador García Ayllón, director del departamento de ingeniería civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, ha intervenido en esRadio, en el programa La Noche de Cuesta, para analizar desde un punto de vista técnico el descarrilamiento y el deterioro de la red ferroviaria, apuntando directamente a la infraestructura como origen del problema.

El ingeniero ha recordado que ya desde los primeros momentos los indicios señalaban a la vía. "Se veía venir", ha afirmado, subrayando que su conclusión no parte de ninguna intuición, sino del análisis técnico del siniestro. A su juicio, desde el principio "el problema estaba en la infraestructura", algo que ahora queda respaldado por los informes oficiales.

El foco está en la vía

Durante la entrevista, García Ayllón ha explicado que el informe de la CIAF ha servido para acotar definitivamente el origen del incidente. "Está claro ya dónde reside el problema: en la vía. Se ha descartado ya fallo humano, se ha descartado el tren. Ahora el problema está en la vía", ha señalado.

Aunque todavía queda por concretar la causa exacta —una mala soldadura, un desgaste progresivo o incluso un lote defectuoso de materiales—, el profesor ha insistido en que el responsable último no cambia. "Dependa de cuál sea la causa, el gestor último responsable del asunto es el mismo", ha advertido, recalcando que se trata de "un problema de mala gestión y mala planificación del ministerio, y además de falta de inversión en el mantenimiento de la infraestructura".

En este sentido, ha criticado la estrategia de ir señalando posibles culpables externos, alertando del daño reputacional que supone poner en cuestión a empresas concretas sin pruebas concluyentes. "Poner una empresa en la picota con estas cosas (…) les hace un daño reputacional", ha explicado, recordando que muchas de ellas compiten en licitaciones internacionales.

Mala planificación y politización

García Ayllón ha ido más allá y ha enmarcado el accidente en un contexto de deterioro prolongado del sistema ferroviario, con un aumento del tráfico y una inversión insuficiente en mantenimiento, algo que, según ha recordado, llevan tiempo denunciando los sindicatos.

A su juicio, el problema no es solo técnico, sino también estructural. Ha criticado la falta de previsión política y técnica y ha subrayado que, aunque se hayan cumplido los protocolos mínimos, eso no equivale a una gestión adecuada de una red cada vez más exigida. "Es una responsabilidad que trasciende lo penal", ha afirmado, insistiendo en que no se ha sabido anticipar el impacto del incremento de circulación sobre unas infraestructuras envejecidas.

También ha cuestionado declaraciones del ministro, como la afirmación de que una revisión inmediata no habría detectado el fallo. "¿Cómo puede ser eso? Si eso fuese así, estaría en peligro toda la red", ha advertido, añadiendo que aceptar ese argumento implicaría asumir que un evento similar podría producirse "en cualquier ciudad" sin que nadie se hiciera responsable.

Inspecciones bajo sospecha

Uno de los puntos clave de la entrevista ha sido el estado real de las inspecciones. García Ayllón ha avanzado que este será uno de los grandes focos de controversia en los próximos días, ya que existen versiones contradictorias. Aunque se haya cumplido el mínimo legal, ha puesto en duda que se hayan realizado todas las revisiones necesarias.

El ingeniero ha explicado que gran parte del material destinado a las auscultaciones no está operativo. "El único que está operativo es el Séneca, que es el más antiguo", ha señalado, añadiendo que el resto de equipos "ni los tienen homologados o los tienen todavía en trámite". En la práctica, "los siete que se dedican a hacer esas auscultaciones no están funcionando".

Sobre la posible soldadura defectuosa, ha precisado que incluso una soldadura mal hecha no falla de un día para otro, sino por fatiga. "Esto rompe por lo que se llama rotura por fatiga", ha explicado, detallando que se trata de un proceso progresivo que puede detectarse con mantenimiento preventivo. "Eso se puede percibir precisamente con esas auscultaciones (…) te permite prever. Es decir, el mantenimiento preventivo es el que ha fallado".

Finalmente, ha lanzado una advertencia clara: si este tipo de controles no se están realizando correctamente en este punto de la red, el problema podría reproducirse en otros tramos. "Eso es lo que pone en cuestionamiento toda la red", ha concluido, advirtiendo de que esta es precisamente la cuestión que el ministerio intenta esquivar, porque abre un debate que lo deja "en muy mal lugar".