Un experto en diseño de AVE sobre la vía de Adamuz: "Yo creo que esos dos carriles nunca estuvieron soldados"

La comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, para explicar el estado de la investigación del accidente ferroviario de Adamuz ha generado más dudas de las que ha resuelto. Juan Franco, ingeniero industrial y experto en diseños ferroviarios —incluido AVE—, ha cuestionado de forma contundente las explicaciones ofrecidas por ambos responsables y ha puesto el foco en un posible fallo grave en la vía y, en particular, en la soldadura de los carriles.

Puente inició la rueda de prensa defendiendo a la UTE adjudicataria de la renovación de la línea, formada por FCC, Ferrovial, OHLA y Azvi subrayando su solvencia. "Es la florinata de la obra pública española", ha afirmado el ministro, añadiendo que existe "confianza en estas empresas, aquí y fuera de aquí".

Franco ha rechazado esa afirmación cuando se le ha preguntado expresamente por Azvi. "No", ha respondido tajante, antes de reflexionar: "Corrupción viene de co-ruptura, es decir, una ruptura conjunta. Cuando decimos que si la corrupción es puntual, eso es una contradicción. O es puntual o es corrupción. La corrupción es generalizada, siempre".

"¿Por qué se le hacen oídos sordos?"

El ministro se ha apoyado después en el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que señala que el carril se había roto antes del paso del tren Iryo. Según Puente, las roturas son recurrentes y no guardan relación con los controles, pese a admitir que trenes anteriores detectaron anomalías. "Los sensores detectaron anomalías que en ningún caso rebasan el nivel de alarma y, por tanto, solo pueden ser analizados a posteriori", ha asegurado Puente.

Para Franco, esa explicación carece de base técnica. "Las cosas no ocurren justamente salvo que haya una bomba o algo así. Las cosas suelen ir progresivamente. Lo que ocurre es que van dando síntomas", ha explicado. Y ha puesto un ejemplo claro: "Antes de que una máquina se rompa porque un cojinete ha saltado, ese cojinete empieza a vibrar". Sobre las anomalías detectadas, ha sido rotundo: "Esos son los avisos. Están avisando y están haciendo oídos sordos. Y ahí, eso es lo que hay que investigar. ¿Por qué se le hacen oídos sordos?".

Uno de los puntos más delicados de la comparecencia fue el relativo a las soldaduras de la vía. Tanto Puente como el presidente de Adif evitaron detallar qué empresas las realizaron y cuándo se revisaron, lo que generó momentos de evidente incomodidad. "Las soldaduras… los ensayos por ultrasonidos, el informe está firmado el 18 del 6", se ha limitado a decir el presidente de Adif.

El ministro incluso deslizó la posibilidad de un defecto de fábrica del carril. "El posible defecto de fábrica del carril es una de las razones que pueden estar en la hipótesis", afirmó, aunque insistió en que no hay conclusiones sin un análisis de laboratorio.

Franco ha desmontado también esta tesis. "Las pruebas técnicas no son papeles firmados", ha advertido. "¿Qué tenemos certificado de qué? ¿Quién lo ha escrito? ¿El papa?". Y ha añadido: "Lo importante es la radiografía, las imágenes, ¿dónde están? Yo no quiero ver un papel que dice que todo está bien".

No había soldadura

El ingeniero centró su análisis en las imágenes del carril afectado, donde, según ha explicado, no aprecia una soldadura funcional. "No hay corte, es que no hay corte. Lo miras y dices: este es el carril original, recién traído de fábrica. ¿Dónde están las roturas? Es que no veo ninguna rotura", ha afirmado. En su opinión, la unión entre carriles no estaba correctamente ejecutada: "Ahí yo no veo la soldadura. No veo soldadura. No había".

Franco ha sido aún más tajante al analizar la transmisión de fuerzas tras el impacto. "La soldadura lo que hace es transmitir fuerza de uno para otro. Pero aquí no se ha transmitido nada", ha explicado, subrayando que un carril quedó completamente destrozado mientras el otro permanecía intacto. "Ese carril ni se ha movido. Debía tener la misma resistencia que un chicle".

A su juicio, el fallo pudo estar presente desde el inicio. "Yo creo que esos dos carriles no han estado sujetos nunca", ha afirmado, apuntando a una posible "soldadura en frío en falso". Y ha concluido: "La realidad no se le ajusta al discurso".