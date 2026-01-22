Un exdirectivo de ADIF avisa del gobierno en las empresas ferroviarias: "Son políticos y los expertos no tienen poder"

Antonio Martín Carrillo, ingeniero y exdirectivo de Adif que formó parte del equipo del primer AVE, ha intervenido en esRadio en el programa La Noche de Cuesta para alertar del grave deterioro que, a su juicio, sufre actualmente la red ferroviaria española de alta velocidad, tanto en mantenimiento como en gestión técnica.

Durante la entrevista, Carrillo ha comparado la situación actual con la existente en los inicios del AVE y ha sido tajante: "No se parece en absolutamente nada". Según ha explicado, la degradación del sistema ha sido progresiva y ha afectado a múltiples ámbitos. "Poco a poco se ha ido degradando el sistema, tanto la calidad de los servicios a bordo de los trenes como la puntualidad y, por supuesto, el estado de las instalaciones, sobre todo de la infraestructura de vía", ha señalado.

Una degradación progresiva

El exdirectivo de Adif ha apuntado directamente a la falta de inversión como una de las causas principales. "La infraestructura cuesta dinero y hay que mantenerla", ha subrayado, recordando que el número de kilómetros de alta velocidad ha crecido de forma muy significativa y que, además, circulan muchos más trenes. "El que haya más trenes deteriora más deprisa la infraestructura", ha añadido, describiendo un desgaste lento que ha desembocado en una situación que considera "muy complicada".

Carrillo ha considerado coherentes las quejas de los maquinistas y los informes conocidos en los últimos meses. "Son coherentes, efectivamente, con la situación actual", ha afirmado, llegando incluso a reconocer que el riesgo era un temor compartido en el sector. "Todos teníamos miedo, porque incluso dentro de mi grupo de amistades yo lo había comentado. Digo: ‘Aquí cualquier día pasa algo’".

Estructuras politizadas

El ingeniero ha explicado que las advertencias técnicas existen desde hace tiempo, pero que el problema está en la estructura de las empresas públicas ferroviarias. A su juicio, tanto en Renfe como en Adif los niveles de decisión están excesivamente politizados. "El primer nivel de estas empresas es prácticamente político. El segundo, también. Y cuando uno encuentra un técnico, alguien que sepa lo que se trae entre manos, ha bajado tantos niveles que su poder de persuasión es muy, muy, muy bajo", ha denunciado.

En este sentido, ha confirmado que la politización ha alcanzado de lleno al sector ferroviario público. "Ha llegado también a las empresas públicas del ferrocarril, efectivamente", ha dicho, lamentando que en los comités de dirección haya personas "que vienen de otro mundo" y que no dominan los aspectos técnicos esenciales para garantizar la seguridad y el mantenimiento de la red.

Rebaja de velocidades

Sobre las soluciones adoptadas recientemente, Carrillo ha defendido la decisión de reducir la velocidad en determinados tramos. "Es una decisión que, en estos momentos, es muy acertada", ha explicado, destacando que ha sido aconsejada por los propios maquinistas. En su opinión, la única vía responsable pasa por un plan de rehabilitación progresivo: reparar los tramos dañados, comprobarlos con el coche laboratorio y solo entonces recuperar las velocidades de alta velocidad "de forma paulatina y segura".

El exdirectivo ha advertido de que no actuar conlleva un dilema evidente: o se reconoce públicamente el deterioro de la red y se invierte en su reparación, o se expone a los viajeros a riesgos innecesarios. En cualquier caso, ha subrayado que los propios maquinistas actúan como último filtro de seguridad. "Los maquinistas están muy, muy enfadados", ha concluido, dejando claro que difícilmente permitirán circular en condiciones que consideren peligrosas.