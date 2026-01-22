El sindicato ferroviario clama contra el abandono del Gobierno: "No tenemos quien nos escuche"

El secretario general del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, ha lanzado una dura crítica al estado de la red ferroviaria española tras el accidente de Adamuz, señalando directamente a la falta de mantenimiento y a una política de inversiones centrada en la inauguración de nuevas infraestructuras en detrimento de la conservación de las existentes.

En La noche de Cuesta, de esRadio, Escudero ha calificado de "falta de respeto" que las medidas de seguridad se adopten solo después de que ocurran tragedias. "No es de recibo que la limitación que han puesto a 160 kilómetros por hora haya tenido que venir inducida porque se ha producido un accidente en Córdoba", ha afirmado, recordando que los trabajadores llevan "un montón de tiempo avisando" de las vibraciones y problemas detectados en la vía.

El dirigente sindical ha puesto en duda las cifras oficiales sobre la inversión en la red andaluza, donde se produjo el siniestro. Según ha explicado, una renovación integral debería dejar la infraestructura en condiciones óptimas. "Después de hacer esa renovación integral, si tú pones un café en una bandeja del tren, no se tiene ni que mover el vaso del café", ha asegurado. Sin embargo, ha denunciado que, pese a los supuestos 700 millones de euros invertidos, "todos los días tiene que haber partes informando de que aquello es insoportable, el nivel de vibración".

La falta de mantenimiento

Escudero ha sostenido que el problema es estructural y generalizado. A su juicio, durante años se priorizó la expansión de la alta velocidad mientras se abandonaba la red convencional. "Se destinaron todos los recursos a construir nuevas líneas de alta velocidad y se dejó la red convencional abandonada, sin inversiones ningunas", ha explicado. A ello se ha sumado la falta de mantenimiento de las propias líneas de alta velocidad una vez inauguradas y el incremento de circulaciones derivado de la liberalización del sector.

"Si eso no ha venido acompañado de un nivel de mantenimiento acorde con la nueva situación, pues es la tormenta perfecta para que pasen las cosas que pasan", ha advertido.

El secretario general del Sindicato Ferroviario también ha criticado la gestión institucional tras el accidente y ha denunciado una estrategia para excluir a parte de los representantes de los trabajadores. Escudero ha confirmado que no le han invitado a la reunión celebrada entre ADIF, la Generalidad y el sindicato de maquinistas SEMAF. "Al resto de sindicatos nos citaron hoy a las cinco de la tarde para contarnos lo que ya habían acordado", ha relatado, calificando esta actuación como un intento de división. "Es una estrategia. No lo van a conseguir", ha sentenciado.

Huelga convocada los días 9, 10 y 11 de febrero

En relación con la reanudación del servicio ferroviario, Escudero ha explicado que el acuerdo alcanzado contempla circulaciones con personal adicional en cabina para supervisar el estado de la vía. "Si hay cualquier posibilidad de peligro, no se reanudará", ha afirmado, precisando que, si todo está correcto, los trenes comenzarán a salir a primera hora.

Sobre la gestión del accidente de Adamuz, ha desmentido que fuera un maquinista de otro tren quien detectara inicialmente el siniestro. Según ha detallado, el centro de regulación de circulación de Atocha advirtió que algo ocurría cuando el tren desapareció del sistema de control. "Intentan hablar con el maquinista del Alvia, pero desgraciadamente era imposible porque el compañero había fallecido", ha explicado.

Finalmente, Escudero ha confirmado que su sindicato se ha adherido a la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero. "Nos hemos adherido para convocar no solo a los maquinistas, sino a todos los colectivos de Renfe, ADIF y los talleres", ha concluido, insistiendo en que su reivindicación no es corporativa, sino en defensa de la seguridad de los usuarios y del conjunto del sistema ferroviario.