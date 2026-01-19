Un experto denuncia la falta de mantenimiento del Gobierno en el ferrocarril: "Acumula años de falta de inversión"

Salvador García-Ayllón, director del departamento de ingeniería civil de la Universidad Politécnica de Cartagena ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para hablar sobre el mal estado del sistema ferroviario en España.

"Está descartándose ahora prácticamente la posibilidad de un fallo humano, y estamos viendo ahora exactamente si fue un problema del tren, o fue más bien el problema de la vía, por falta de mantenimiento, o la vía contribuyó a un problema a lo mejor del tren, pero está claro que el mantenimiento no ha sido el adecuado, la planificación ferroviaria además no ha sido la adecuada durante los últimos años".

"Seguimos teniendo un sector muy potente porque tenemos las mejores constructoras, las mejores consultoras, los fabricantes de trenes; tenemos mucha investigación, o sea, que seguimos teniendo un tejido muy potente en este sistema. Pero, ¿Qué es lo que pasa? Pues que se ha ido deteriorando el sistema en sí, o sea, se ha ido, digamos, no manteniendo un patrimonio ferroviario que teníamos de mucho nivel, porque da mayor rédito político inaugurar una estación o una nueva línea que mantener la que ya se ha ido generando, y claro, somos el segundo país del mundo en kilómetros de alta velocidad, después de China, por lo tanto, el mantener todo eso es como cuando uno saca la chequera y quiere comprarse un Ferrari, pero luego resulta que no tiene para llevarle las revisiones al taller, ¿no? Y eso es una cuestión que no se ha dado la importancia necesaria", ha lamentado García-Ayllón.

"Cuando se ha hablado, por ejemplo, del tema de las vibraciones, esto está muy vinculado con lo que están denunciando desde hace tiempo, que son las noticias de los sindicatos ferroviarios, las vibraciones, ¿por qué se motivan? Hacemos un símil; por ejemplo, en una carretera, si uno coge el coche y va a 200 km por hora, como van los trenes estos, pues si va a una carretera con baches que no está mantenida, pues evidentemente tiene mucho más riesgo de cogerse un accidente que si lo hace por una carretera que está perfectamente asfaltada. Pues el símil sería el mismo", ha detallado el director.

"Y a ese contexto hay que añadirle que estamos en una situación en la que la liberalización del sector, que se produjo en el año 2020, no se ha gestionado bien. Estamos muriendo de éxito porque estamos teniendo un incremento de pasajeros muy importante, que es lo que busca Europa con la liberalización, sin embargo no estamos sabiendo digerir ese proceso. Estamos teniendo problemas que antes no habíamos tenido nunca. Por una mala planificación, por ejemplo, tener Chamartín ahora completamente en obras y haciendo que todo el sistema, cuando Chamartín tiene un problema, pues se distribuya a toda España, por ejemplo, o no haber mantenido la infraestructura suficientemente, previendo este incremento de demanda que iba a tener el sistema", ha explicado.

Sobre el accidente ha dicho que "cuando esto pasa es por algo. Esto es como una enfermedad. Cuando hablamos primero del tema de los retrasos y entonces Renfe decide variar su política comercial, asumiendo unos retrasos que antes no tenía porque dice que tiene que competir con unos agentes privados, por ejemplo, pues eso es el primer síntoma".

"Es decir, cuando uno tiene retrasos, porque realmente el sistema le está rompiendo un poco las costuras, el siguiente paso que uno ve es como cuando falla un poco la luz. El siguiente paso es cuando uno empieza a experimentar episodios que no habíamos tenido nunca hasta ahora con la alta velocidad prácticamente, ¿no? Es el tema cuando vimos tener una caída de tensión de la catenaria en esta línea precisamente de Andalucía o que un tren se quedase en la mitad del campo y la gente saliese pululando por la mitad del campo, en mitad de la noche, que eso pasaba precisamente; no es casualidad que pase en la línea de Andalucía", ha denunciado.

"¿Por qué? Porque es la línea de Andalucía más antigua, es la que se puso hace 30 años, cuando la Expo, y es la línea precisamente que tiene un mayor nivel de deterioro si no se ha invertido en ella. Lleva 30 años y si el nivel de inversión no se ha adecuado, el incremento de demanda, pues sufre más ese deterioro. Por eso digo que esa falta de nivelación de la vía, esos problemas, digamos, que pueden venir derivados, a lo mejor no o sí, del accidente que hemos tenido, seguro que en cierta medida tienen una vinculación con el nivel de inversión", ha añadido.

"Y eso es un poco lo que pasa en la línea de Andalucía, no es casualidad, posiblemente, porque aunque se haya hecho una inversión, que luego el ministro dirá será tanto o cuanto, habrá que ver en qué han invertido y dónde han invertido. El problema es que cuando uno acumula años de déficit de inversión, no se puede arreglar eso en un año, invirtiendo un poco en los últimos años, por ejemplo. Y ese es un poco el problema que viene afectando al sistema en los últimos años, una falta de previsión, una falta de planificación y un deterioro, digamos, en la gestión del propio sistema", ha concluido Salvador García-Ayllón.