El Sindicato Ferroviario señala a ADIF como culpable del accidente de Adamuz: "Es un despropósito ese mantenimiento"

El presidente del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, ha asegurado que resulta "precipitado" señalar una causa concreta del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, aunque ha descartado de forma clara la hipótesis del error humano.

En La noche de Cuesta, de esRadio, Escudero ha explicado que el tren circulaba bajo el sistema LZB, lo que impide superar la velocidad permitida, por lo que "si el maquinista hubiese corrido más de lo que le correspondía, el tren se hubiese frenado automáticamente".

Según ha detallado, una vez descartada esa posibilidad, la investigación debe centrarse en dos opciones: "O el problema ha estado en la infraestructura, en el carril, que se haya roto, o el problema ha estado en las ruedas del tren".

En cualquier caso, Escudero ha señalado que desde el sindicato consideran que existen "problemas de mantenimiento", ya que no resulta coherente que "una infraestructura que se ha renovado hace cuatro días y un vehículo que es prácticamente nuevo terminen desencadenando un accidente de estas características, que es absolutamente grave".

Las vibraciones denunciadas desde hace meses

El dirigente sindical ha vinculado las limitaciones de velocidad aplicadas en el tramo con las vibraciones denunciadas desde hace meses por personal de conducción, intervención y servicios a bordo. "Vienen denunciando que hay unas vibraciones excesivas en los trenes", ha afirmado, subrayando que esta situación se ha dado también en otras líneas y calificando de "despropósito" que se produzca en una vía que, según el Ministerio, había sido renovada recientemente. A su juicio, estas vibraciones hacen "insoportable" el trabajo a bordo y plantean dudas sobre cómo se ha ejecutado esa renovación.

Escudero ha confirmado que el sindicato solicitó una auditoría de la infraestructura tras registrarse enganchones de catenaria en otros tramos y ha lamentado que no recibieran "ninguna" respuesta por parte del Ministerio. "Si se ha renovado y luego se producen estos enganchones, aquí no se han hecho bien las cosas", ha señalado, insistiendo en que el accidente refuerza la necesidad de revisar "qué materiales se han utilizado" y "si se han hecho los contratos en condiciones".

La importancia de la independencia de la investigación

Frente a las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que desvinculaban las vibraciones del siniestro, Escudero ha advertido de que "no es prudente descartar ninguna vía". En este sentido, ha explicado que esas vibraciones generan "una fatiga tanto en las ruedas de los trenes como en el propio carril", lo que podría haber contribuido a una posible rotura. Por ello, ha reclamado investigar tanto las vibraciones previas como la renovación de la infraestructura y los mantenimientos del material rodante.

El presidente del Sindicato Ferroviario también ha revelado que las vibraciones han provocado incidentes laborales, como la caída de elementos de la cafetería sobre trabajadores de a bordo, causando lesiones.

Finalmente, ha mostrado su preocupación por la independencia de la investigación y ha advertido del riesgo de repetir errores del pasado. "Nos preocupa que no hayamos aprendido nada del accidente de Angrois", ha afirmado, recordando que la Unión Europea exige investigaciones "desde la más absoluta independencia" y alertando de que las víctimas podrían verse abocadas a "el mismo calvario" si no se garantiza ese principio.