Un opositor venezolano exiliado desvela el papel de Zapatero para callar a los presos: "Llamaba para que no denunciaran"

Andrés Villavicencio, opositor venezolano exiliado en España, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para dar su visión sobre los últimos acontecimientos en Venezuela.

Sobre la rueda de prensa que ha dado María Corina Machado, la líder opositora del país, ha señalado que se siente "muy bien representado en ella. Machado no solamente es un liderazgo legitimado en unas primarias opositoras que se realizaron en octubre de 2023, donde ella obtuvo el 95% de los votos. Ella fue electa por aclamación, sino que además de eso ha sido un liderazgo coherente. Mientras en el pasado, lamentablemente los venezolanos hemos sido timados por un liderazgo opositor que ha decidido claudicar, que ha decidido vender principios o que ha decidido transar con el régimen", ha explicado Villavicencio.

Ha añadido que "María Corina Machado ha mantenido una línea coherente y una línea inflexible frente al atropello socialista, frente al abuso del chavismo, y eso es algo que como venezolano le agradezco porque es una mujer que está a la altura del momento histórico que le tocó vivir".

Sobre si se fía de lo que le ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Machado, ha señalado que él elige confiar, "no solamente en Trump, sino también en Marcos Rubio, que es el principal aliado por la causa por la libertad en Venezuela en este momento. Marcos Rubio, estoy completamente seguro que fue el principal artífice de que esa acción de fuerza el 3 de enero tuviera lugar cuando finalmente el brazo de la justicia alcanzó al tirano que destruyó por completo mi país, que se dedicó a violar derechos humanos, que se dedicó a robar elecciones y que se dedicó a asesinar a muchísima gente".

"Y es muy importante recordar esto del robo electoral, porque yo fui testigo electoral, lo que ustedes llaman en España un apoderado, yo era miembro de mesa de los que representan a un candidato y velan por la transparencia del proceso, y lo hice en un centro electoral que queda en un barrio bastante obrero, bastante humilde, de gente trabajadora en mi ciudad, donde había mucha pobreza y generalmente la coacción del Estado se imponía y el chavismo lograba arrebatar la elección a través de eso. Pues para mi sorpresa, cuando las actas las tuvimos en nuestras manos, el resultado fue Nicolás Maduro 195 votos y Edmundo González 1046".

"O sea, habíamos ganado con el 82% de los votos, un centro electoral que tradicionalmente votaba por el chavismo. Ya con estas actas, para mí bastaba para saber que habíamos ganado. Es como que aquí en España tú vieras unas actas de algún pueblo abertzale del País Vasco, donde el PP tuviera el 82%. O sea, te basta con ver esas actas para saber que ganaste", ha detallado.

"Entonces, como yo hice públicas mis actas y ellos no querían que se conocieran, un vecino me graba en el momento que yo leo el resultado, este video se hizo viral, y bueno, la Gestapo del régimen al día siguiente me comenzó a perseguir, la DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y gracias a una llamada que me salvó la vida, yo pude escapar", ha denunciado el opositor venezolano.

"Incluso había ya confirmado que mi sitio de reclusión iba a ser el helicoide, y el helicoide es el centro de torturas más grande de América Latina, es ese sitio donde el miserable Juan Carlos Monedero va a hablar de derechos humanos, impartiendo talleres de derechos humanos, cuando en pisos más abajo del lugar donde él está compareciendo se está torturando en tiempo real a prisioneros políticos que jamás debieron estar en las mazmorras del régimen y que están ahí porque el chavismo decidió robarse la elección, y llegamos a este punto porque el chavismo se robó la elección."

"La última visita de Monedero a Venezuela fue en enero de 2015. Son aliados de una dictadura y han estado no solamente en un proceso de blanqueamiento, sino en un proceso de acompañamiento político. Todos los venezolanos hemos visto vídeos donde Pablo Iglesias, Errejón, Monedero y otra gente de Podemos decían que su modelo era el modelo bolivariano, que ellos veían con envidia lo que pasaba en Venezuela porque era lo que ellos querían aplicar en España. Eso sería el futuro de España si esta gente tomara el poder o esta gente tuviese más que una presencia testimonial en una segunda vicepresidencia del gobierno. Lo que le esperaría a España sería el destino de Venezuela", ha alertado, haciendo una comparación entre el chavismo y Podemos.

"Creo, como venezolano y como una persona que vio cómo su país fue destruido por esta gentuza y por la gente que acompaña la ideología que esta gente defiende, yo siento que es mi obligación moral señalar la oscuridad que Podemos representa para España y mi aspiración a que este país, al que quiero y respeto porque me abrió las puertas y me permitió estar exiliado, no caiga nunca en un régimen similar al que cayó Venezuela", ha añadido.

Sobre si ha habido posibles presiones que hayan podido recibir durante estos últimos días los presos españoles que han sido liberados, ha señalado que no le consta que eso sea así. "Si me lo preguntas, creo que es más que evidente que eso está ocurriendo. Se han realizado denuncias de acciones que hace José Luis Rodríguez Zapatero desde hace muchísimos años en favor del régimen. Hay un ex-preso político sobreviviente de torturas en el helicoide que hoy está en España que ha denunciado múltiples veces como cuando él estaba en el helicoide siendo torturado y su madre quería denunciar y comenzó a denunciar lo que estaba ocurriendo, Zapatero la llamaba para decirle que no hiciera esas denuncias", ha criticado Villavicencio.

"Se ha vendido la idea de que si guardas silencio, quizás a tu familia no la vayan a torturar o quizás lo liberen y es falso. El silencio no protege y lo que hay que reivindicar siempre es la denuncia. Y justamente en este momento donde lo que se está exigiendo es que se liberen a todos los presos políticos, claro que yo me sumo a ese reclamo y que no sea a cuentagotas. Hay casi 900 presos políticos y apenas han liberado a 60".

"Hay que liberarlos a todos porque jamás debieron estar allí. Nosotros hemos vivido estos últimos años un juego macabro que se llama la puerta giratoria, que mientras el chavismo a veces excarcelaba a 50 presos políticos esa misma semana o incluso a las horas siguientes encarcelaban a 100 nuevos presos políticos. Y yo creo que una demostración de que esta vez las cosas son diferentes sería que luego de que se produce la liberación de todos los presos políticos en los días siguientes, en las semanas siguientes, en los meses siguientes no se produzca nunca más una detención arbitraria en Venezuela. Eso sería, como dicen ustedes aquí en España, la prueba del algodón", ha concluido el opositor venezolano.