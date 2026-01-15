Un exdiplomático venezolano celebra la reunión entre Trump y Machado: "Vamos hacia el restablecimiento de la libertad"

La reunión mantenida entre María Corina Machado y el expresidente estadounidense Donald Trump, que se ha prolongado durante tres horas, ha generado una fuerte expectación política dentro y fuera de Venezuela. Para el abogado y exdiplomático venezolano William Cárdenas, el tiempo y el contexto del encuentro no dejan lugar a dudas sobre la profundidad de los asuntos tratados y sobre el papel central que juega la líder opositora en el proceso de cambio político del país.

En una entrevista en La noche de Cuesta, de esRadio, Cárdenas ha explicado que la información que manejaba indicaba que el encuentro "se había prolongado mucho más de lo previsto", un hecho que, a su juicio, confirma la importancia de los asuntos tratados. "Para nosotros es importantísimo porque se está juzgando el destino allí en esa reunión, el destino de la libertad de Venezuela", ha afirmado.

El exdiplomático ha insistido en que la duración del encuentro no puede entenderse como algo circunstancial, sino como la evidencia de que se abordaron temas de gran calado político. "El que se haya prolongado la reunión simplemente a nosotros nos transmite la idea de que se han tocado temas álgidos que era necesario conversar", ha sostenido.

La figura crucial de María Corina Machado

Cárdenas ha situado el foco del actual escenario político venezolano en la figura de María Corina Machado, a quien ha atribuido un papel determinante en los acontecimientos recientes. "Todo esto está ocurriendo por María Corina Machado", ha afirmado, recordando que fue ella quien "levantó el país" durante los años 2023 y 2024. Según ha explicado, sin ese liderazgo no se habría llegado al proceso electoral que, en sus palabras, "ganó María Corina a través de Mundo González" y que ha permitido demostrar la victoria de la oposición.

Desde esta perspectiva, el abogado venezolano ha defendido que el momento político actual es consecuencia directa de ese proceso y que, de no haberse producido, "tal vez ni habría ocurrido lo del 3 de enero ni estuviéramos en esta situación hoy, 15 de enero". Por ello, ha expresado un moderado optimismo, aunque advirtió de que muchos aspectos del encuentro no se conocerán de inmediato por tratarse de cuestiones delicadas. "Hay cosas que no se van a conocer en una primera lectura porque son cosas muy sensibles de la estabilidad, de la seguridad del país y del proceso, un proceso necesario de transición", ha señalado.

Preguntado sobre si María Corina Machado habría realizado determinadas declaraciones sin contar con garantías previas, Cárdenas ha sido tajante. "Por supuesto", ha respondido, explicando que existe "una línea de acción y una estrategia" en la que la dirigente opositora ha estado plenamente implicada. En ese sentido, ha defendido que todo lo que está ocurriendo "pasa por el rol que ha jugado ella en el desenlace político".

El exdiplomático ha rechazado que se pueda minimizar el papel de Machado y ha atribuido ese enfoque a "lecturas interesadas". "Los venezolanos sabemos que el propósito de María Corina es claro, que lo lleva planteando desde hace tiempo y que el propio Donald Trump se involucró en este proyecto de libertad", ha afirmado, apelando a la confianza en el proceso en marcha.

El restablecimiento de las libertades en Venezuela

Cárdenas ha concluido asegurando que, aunque los tiempos y las formas puedan variar, el objetivo es inequívoco. "Más tarde, más temprano, de una manera o de otra, pero vamos hacia el restablecimiento de las libertades en Venezuela respecto a los derechos humanos, de la democracia y de la justicia", sentenció.

En la parte final de la conversación, ha destacado un cambio significativo en el discurso del oficialismo venezolano, en referencia a las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez. "Ese lenguaje, eso nunca jamás lo hubiéramos escuchado", ha afirmado, añadiendo que el reconocimiento público que Donald Trump le ha hecho "no creo que le haga ningún favor dentro del chavismo".

Para Cárdenas, estos gestos y movimientos confirman que el escenario político venezolano se encuentra en una fase inédita, marcada por tensiones, negociaciones discretas y una expectativa creciente sobre un eventual proceso de transición democrática.