Juango Ospina, sobre el 'indulto' de García Ortiz: "Es un fraude de ley"

El penalista Juan Gonzalo Ospina ha arremetido este lunes contra la actuación de la Fiscalía General del Estado por su diferente tratamiento procesal según afecte o no a personas ligadas al PSOE. En La noche de Cuesta, de esRadio, Ospina ha calificado de "fraude de ley" la decisión de la fiscal general de buscar encajes jurídicos para evitar que una condena firme derive en la inhabilitación de un condenado.

"La Fiscalía tiene que entender que las leyes están para cumplir y salvaguardar un principio de seguridad jurídica. Lo que analizo y puedo manifestar como jurista es que están intentando saltar una decisión del propio Tribunal Supremo, ni más ni menos", ha explicado el abogado. Para Ospina, encubrir una inhabilitación "manifestando o justificando lo mismo por un recodo del estatuto fiscal… análisis jurídico a todas luces es que es un fraude jurídico, un fraude de ley".

El penalista ha asegurado que esta decisión no será firme y que, a su juicio, será corregida. "Estoy convencido que esta decisión se corregirá porque entiendo que se interponen, como se han manifestado ya los oportunos recursos y que el Supremo tendrá la última palabra", ha afirmado.

El trato selectivo de la Fiscalía

Ospina ha vinculado esta situación al trato selectivo de la Fiscalía cuando se trata de casos en los que puede haber acusaciones de acoso o abuso sexual que afecten a determinadas personas". "Es una pena porque tendríamos que tener una institución que estudiara por encima de ideologías y de cualquier tipo de sesgo y con la que nos sintiéramos identificados toda la ciudadanía, todos los ciudadanos seamos de derecha, de izquierda, de centro o de cualquier ideología", ha añadido Ospina.

El abogado ha considerado que la falta de neutralidad de la Fiscalía daña los pilares de una democracia y de un estado de derecho: "Yo creo que esto es muy grave y daña los pilares propios de una democracia y de un estado de derecho", ha afirmado.

Ospina ha criticado además lo que considera una disparidad de criterios a la hora de iniciar investigaciones cuando existen indicios de delito. "Cuando hay una denuncia de agresión sexual, es decir, algunos indicios oídos de criminalidad, el Ministerio Público por oficio inicia una actuación", ha apuntado. Sin embargo, ha asegurado, "nos encontramos que en el supuesto del tema de los amigos del Partido Socialista, pues deciden que no", en clara contradicción con la actuación que se espera según el Código Penal y la práctica judicial normal.

Según el penalista, el proceder correcto de la Fiscalía frente a indicios de delito sería remitir un oficio a la policía judicial para que identifique a las víctimas y ofrezca protección y medidas procesales, "que es lo que pasaría en cualquier procedimiento normal de cualquier ciudadano".

El sesgo ideológico de la Fiscalía

Ospina ha recordado un caso concreto en el que actuó como abogado defensor para ilustrar cómo deberían funcionar los mecanismos de persecución penal: "Nosotros fuimos los abogados en concreto de lo que se conoció en la opinión pública como el caso de ‘la manada Castelldefels’, que tuvo lugar en Gavà… Fueron los propios Mossos los que, al encontrar un chat de WhatsApp, empezaron a llamar a las diferentes personas para ofrecerles la protección jurídica y que se personaran en el caso".

El penalista ha concluido con un deseo: que, independientemente del signo político que marque el futuro de España, la Fiscalía llegue a ser una institución de la que toda la sociedad pueda sentirse orgullosa. "Ojalá, ojalá que cuando el sesgo político de este país cambie, pues todos nos sintamos orgullosos de la Fiscalía y de nuestro país", declaró.