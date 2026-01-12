Un exalcalde venezolano sale de la clandestinidad después de 17 meses y relata la brutal represión del chavismo

Alfredo Ramos, exalcalde de Barquisimeto —capital del estado Lara y una de las principales ciudades de Venezuela— y dirigente nacional del partido La Causa R, ha intervenido este lunes en La Noche de Cuesta tras convertirse en el primer dirigente opositor que sale de la clandestinidad después de 17 meses. En la entrevista, ha advertido de que la represión en Venezuela continúa intacta y de que las supuestas excarcelaciones de presos políticos no son reales ni plenas.

"Salir de la clandestinidad, que era la única protección que podía tener, implica dos cosas: la primera, una valentía enorme; y la segunda, unas ganas tremendas de ayudar a Venezuela", ha afirmado el presentador, quien ha señalado directamente a uno de los principales dirigentes del régimen: "Diosdado Cabello es un asesino y es un torturador".

El exalcalde ha explicado que su decisión de reaparecer públicamente responde también a una estrategia de presión internacional. "Me estoy poniendo yo como escudo, como prueba de veracidad y de la influencia de Estados Unidos para ver qué es lo que ocurre", ha asegurado, subrayando que el país se encuentra expectante ante la reunión de Donald Trump con María Corina Machado.

Un régimen criminal consolidado

Durante la entrevista, Ramos ha descrito al chavismo como una estructura criminal plenamente asentada. "En Venezuela no se ha desmontado el régimen criminal que está integrado en este país desde hace muchos años", ha denunciado. A su juicio, la raíz del problema es clara: "En la práctica, en Venezuela lo que hubo fue una fusión del poder político con el narcotráfico y el terrorismo internacional".

"Aquí lo que vimos fue la actuación de un grupo de delincuentes que gastan todo y usurpan el poder", ha añadido, señalando directamente al jefe del régimen: "El único responsable de todo lo que estamos viviendo en este país tiene nombre y apellido: Nicolás Maduro".

El fraude del 28 de julio y el golpe de Estado

Ramos ha recordado las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que la oposición obtuvo, según ha afirmado, una victoria incontestable. "Logramos una victoria clara, nítida y contundente, con aproximadamente cuatro millones de votos de ventaja", ha explicado.

Sin embargo, ha denunciado que el régimen respondió con un fraude masivo. "A pesar de eso, Maduro y su banda se robaron la elección", ha señalado, insistiendo en que "aquí se ejecutó un fraude masivo y un golpe de Estado". En su opinión, "lo que se ejecutó fue un golpe de Estado contra la soberanía popular, a sangre y fuego".

Muertos en las calles y miles de presos políticos

El dirigente opositor ha relatado la represión posterior al proceso electoral. "Hubo aproximadamente 30 venezolanos que murieron en las calles exigiendo que se respetara el resultado", ha denunciado.

A estas muertes, ha añadido, se suma "la represión brutal contra la población: 2.500 presos políticos". Ramos ha subrayado que entre los detenidos hay perfiles especialmente vulnerables: "Había adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y adolescentes, muchos de los cuales fueron torturados", y ha advertido de que "algunos de ellos murieron en las mazmorras del dictador Nicolás Maduro".

Según Ramos, el terror sigue marcando la vida diaria de los venezolanos. "La alegría fue silenciosa porque la gente no se ha podido manifestar en la calle", ha explicado. Ha descrito un país tomado por grupos armados afines al régimen: "Los colectivos armados y los grupos paramilitares ponen puntos de control, revisan los automóviles y revisan los celulares". En ese contexto, ha advertido: "Si alguna persona tiene algo que diga que está en contra de la dictadura, inmediatamente es detenida".

El Helicoide, centro de tortura

Ramos también ha relatado su experiencia como preso político. "Fui detenido arbitrariamente el 28 de julio de 2017", ha recordado, explicando que fue "sacado a la fuerza del despacho donde ejercía como alcalde de la ciudad de Barquisimeto".

Pasó por El Helicoide, un lugar que ha definido sin matices: "El Helicoide es el centro de tortura más grande de Latinoamérica". Allí, ha denunciado, "se tortura a la gente y han muerto venezolanos presos políticos".

Sobre las recientes liberaciones anunciadas por el régimen, Ramos ha sido contundente. "Están dejando en libertad, a cuenta gotas, a algunos presos políticos", ha explicado, cifrando en "aproximadamente entre 100 y 120" los excarcelados.

Según ha detallado, "los sueltan en la madrugada, en plazas públicas, para que los medios no puedan documentar su estado". Y ha advertido de que estas excarcelaciones no son reales: "No es una libertad plena, es una libertad bajo amenazas". "Si dicen algo, los vuelven a buscar y los meten presos", ha añadido.

Ramos ha insistido en las exigencias de la oposición democrática. "Estamos exigiendo la libertad plena de todos los presos políticos, sin condiciones", ha afirmado, junto con "el cese de la persecución y el hostigamiento" y "una amnistía general".

Asimismo, ha reclamado "que puedan retornar los exiliados a su país" y "que se comiencen a transitar de verdad los caminos de libertad y democracia".

La represión sigue activa

El dirigente opositor ha advertido de que, pese a los anuncios oficiales, la represión continúa. "La residencia del periodista Norbey Marín está asediada por el SEBIN", ha denunciado, subrayando que "todavía está latente el tema de la represión".

Por último, Ramos ha rechazado de plano el relato que atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero un papel en la liberación de presos políticos. "Es totalmente falso, es mentira que Zapatero haya tenido algo que ver con la liberación de los presos políticos", ha afirmado.

Lejos de ello, ha asegurado que "Zapatero es un aliado de la dictadura" y que "no tiene absolutamente nada que ver, salvo ser uno de los cómplices mayores de esta dictadura atroz y oprobiosa".