La activista iraní, Majedeh Bozorgi: "Las mujeres han sido las primeras luchadoras contra el régimen islámico"

Majedeh Bozorgi, activista iraní y doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para explicar su visión acerca de las protestas de los ciudadanos iraníes contra el régimen de los Ayatolás.

"No se puede decir exactamente dónde comenzaron estas protestas, porque en realidad, durante estos 48 años, la lucha y la protesta nunca se detuvieron. La gente solo necesitaba un impulso adicional estos días y de energía, ya que siempre había faltado cohesión. Como jurista y defensora de los derechos humanos, la libertad y las demandas del pueblo iraní son mi prioridad, y considero que es mi deber ser su voz cuando yo estoy en una tierra con libertad", ha explicado la activista iraní.

"Esta vez las protestas comenzaron inicialmente debido a la alta inflación y las presiones económicas, pero se volvieron más fuertes cuando el hijo del último rey de Irán, hizo un llamado que fue en gran medida aceptado por la población en Irán. Millones y millones de personas salieron a las calles en diversas ciudades de Irán, ciudades grandes como Teherán, Mashhad o Tabriz. La demanda de la gente en Irán es muy clara, no al régimen islámico y la aceptación de la libertad de Reza Pahlaví durante un periodo de transición hacia la democracia. No significa que ellos quieran monarquía", ha añadido Bozorgi.

Sobre cómo es la vida en Irán para las mujeres, la mujer iraní ha señalado que "sin duda han sido las primeras luchadoras contra el régimen islámico. Desde el 8 de marzo de 1979 hasta hoy. Durante años han luchado por su dignidad y libertad, y con el tiempo también los hombres se han unido a ellas, luchando juntos contra el gobierno islámico".

"Las mujeres son las primeras víctimas de un sistema islámico. Por ejemplo, una mujer no tiene derecho a divorciarse, no tiene derecho a salir del país, salir de casa sin permiso de su marido y su padre. Pero si queremos hablar sobre esta protesta exactamente, es importante que hoy estamos con una revolución nacional cuyos cimientos fueron construidos por nuestros jóvenes valientes a lo largo de estos años", ha explicado.

"Esta revolución representa a todo el pueblo iraní que lucha en las calles con todas sus fuerzas, por la dignidad y la libertad para las mujeres y los hombres juntos. Sobre los homosexuales en el país, "en nivel de derecho, una persona que es homosexual tiene pena de muerte en Irán. No puede vivir con libertad, no puede decir que yo soy homosexual, que soy de lesbiana o gay, es muy difícil", ha lamentado. "Nosotros tenemos muchísimas ejecuciones solo por ese motivo, especialmente en el sur de Irán, que está desesperado y la amnistía internacional también. Entonces, tú no puedes vivir con tus libertades".

Sobre si pueden salir sin ayuda internacional de esta situación, ha dicho que "cada revolución necesita dos factores, que dentro del país tienen que estar listos y también el apoyo internacional, especialmente para Irán".

Por ejemplo, "210 abogados y juristas, emitimos un comunicado solicitando que se ejerza presión diplomática, coordinada y pública sobre el régimen islámico y convocar a los embajadores del régimen islámico en Europa. Es una necesidad legal, y también solicitamos la celebración de una sesión extraordinaria de las Naciones Unidas. Porque no estamos hablando de política, estamos hablando de las obligaciones del derecho internacional y derechos humanos", ha concluido.