La familiar de dos presos políticos españoles en Venezuela desmonta las mentiras del Gobierno: "He sido ignorada"

Verónica Noya, esposa y hermana de dos presos políticos encarcelados en Venezuela, ha denunciado la vulneración sistemática de derechos humanos que sufren los detenidos por el régimen chavista y la falta de respuesta del Gobierno de España a las peticiones de ayuda de sus familiares. Una realidad muy lejos del relato falso del Ejecutivo, que presume de su preocupación por los presos de la narcodictadura bolivariana.

Noya ha relatado en La Noche de Cuesta su situación personal y la de su familia, marcada por la ausencia de su hermano y de su esposo, ambos presos en Venezuela desde 2020. "Falta mi hermano, falta mi esposo, que es el padre de mis tres hijos", ha explicado, subrayando que viven "con fe y esperanza" porque, a su juicio, "la justicia no puede ser selectiva".

Presos en condiciones inhumanas

Según ha afirmado en el programa de esRadio, todos los presos políticos en Venezuela, tanto venezolanos como extranjeros, deberían ser liberados de manera inmediata. "Todos se encuentran en condiciones realmente inhumanas", ha señalado, denunciando que a todos ellos se les han violado de forma sistemática sus derechos humanos fundamentales.

Noya ha añadido que su marido, el capitán Antonio Sequeda, y su hermano Fernando Noya permanecen recluidos desde hace un año y ocho meses en la cárcel de Rodeo 1, un centro que ha calificado como "centro de tortura".

La hermana del preso ha explicado que durante todo este tiempo no se les ha permitido designar abogados privados ni de confianza. Según su testimonio, ambos fueron sometidos a un juicio clandestino, celebrado de madrugada, cuando un tribunal se desplazó al Helicoide, donde se encontraban recluidos entonces.

"Allí les dictaron una sentencia de casi 30 años de prisión sin nuestros abogados, sin presunción de inocencia y sin que supiéramos de qué se les acusaba", ha denunciado. De esta forma, se vulneraron todos los derechos fundamentales.

Aislamiento, pérdida de peso y falta de atención médica

Noya ha afirmado que desde hace casi seis años no saben cuál es el estado de salud física o psicológica de los presos, ya que no se les permiten chequeos médicos ni visitas regulares. Tras su traslado a Rodeo 1, ha asegurado que ambos perdieron alrededor de 20 kilos, debido a la escasez de alimentos y agua.

Según su relato, permanecen 23 horas al día aislados en una celda de dos por dos metros, con una letrina en el interior, donde duermen, comen y pasan todo el día.

Un ciudadano español sin respuesta oficial

Verónica Noya ha confirmado que su hermano tiene nacionalidad española y venezolana, y ha lamentado la falta de implicación del Gobierno de España con los presos venezolanos. Ha explicado que ha enviado numerosas cartas solicitando información sobre qué gestiones se estaban realizando por los presos políticos españoles, sin obtener respuesta alguna.

"He sido ignorada", ha afirmado, asegurando que intensificó sus gestiones hace aproximadamente dos años, incluyendo protestas frente al Ministerio de Asuntos Exteriores. También ha mostrado su sorpresa al conocer que el presidente del Gobierno se ha reunido con familiares de otros ciudadanos liberados recientemente, mientras ella no ha recibido ninguna contestación oficial.

En este sentido, Noya ha defendido que los españoles con doble nacionalidad tienen "los mismos derechos en dignidad y obligaciones ante el Estado español" y ha reclamado al Gobierno un compromiso firme para lograr su liberación y la del resto de presos políticos venezolanos.

Asimismo, ha explicado que comparte esta lucha con otros familiares, como Yajaira González, hermana de otro ciudadano español encarcelado en Rodeo 1, y ha denunciado que tampoco han podido coordinarse con otras familias para conocer qué gestiones se están llevando a cabo.

Liberaciones insuficientes

Preguntada por el artículo que ha escrito Antonio Maestre en La Sexta, Noya ha condenado estas declaraciones que calificaban a la oposición venezolana en España de "gusanos" y "fascistas". "Esto es un delito de odio", ha afirmado, subrayando que los venezolanos son "gente de bien" que lucha por la libertad y la democracia.

Ha recordado que hay más de 900 presos políticos en Venezuela, hombres y mujeres que, según sus palabras, han pagado con la cárcel su defensa de un país libre y digno.

Finalmente, Noya ha advertido de que, pese a las peticiones internacionales, solo 10 personas han sido liberadas recientemente de los más de 900 presos políticos que hay en Venezuela. En el caso de los ciudadanos españoles, ha señalado que de los 20 que había, aún permanecen 15 encarcelados, por los que ha pedido seguir luchando.