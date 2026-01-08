Un informe policial corrobora el proxenetismo de menores en las saunas de la familia Gómez: "Sánchez lo sabía"

Paco Narváez, periodista y ex jefe comercial de la revista Mensual, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para profundizar en el escándalo de proxenetismo de menores en las saunas de la familia Gómez, los suegros del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El negocio es el negocio. No sé si se llevaban el 50% del beneficio tal cual, pero evidentemente la casa se llevaba siempre un porcentaje, pero es que no sé por qué nos sorprendemos. Hay unas personas, tanto mayores de edad, pero también menores de edad, que se prostituían, y había un facilitador, que son los proxenetas, que les daban toda la infraestructura", ha explicado Narváez.

"Y, evidentemente, el negocio, no sé si iría a medias o no, creo que el porcentaje en este caso no es un dato tan relevante, si es el 50-50, que seguramente, porque era lo que más o menos en esos años se repartían. Pero a mí lo que me sorprende, es que todavía estemos con el tema de dudar que si era un prostíbulo, que si era una sauna. Por favor, pasemos pantalla. Nadie puede negar, nadie, con mínimo sentido común, y que se haya informado lo mínimo, que eso era un prostíbulo, lo que está pasando. Estaba revestido un negocio como una sauna. No nos engañemos", ha denunciado el periodista.

"Es así de terrible. ¿Tú te imaginas que nos enteremos de que Brigitte Macron, la familia de ella, hubiera estado en el momento... No, no, Dios que sí. ...o de la mujer del primer ministro Starner, no el británico? A nadie se le ocurre, sería un superescándalo", ha criticado Narváez.

"Es que desde el 2003, 2004, 2005, que viví todo esto al 100% y en persona. Creo que poca gente en este país sabe, y que ha dado la cara como la he dado yo, casi como un kamikaze, para hablar lo que pasaba allí. Ese negocio estaba funcionando incluso muchísimo tiempo antes. Me parece que esto es lo más importante y lo mollar, porque afecta a la familia del presidente del Gobierno y al presidente del Gobierno que se ha beneficiado de este negocio", ha indicado el periodista al micrófono de esRadio.

"Hay mucha gente que estaba allí en mi época, brasileños, y muchos colombianos. Había algún marroquí que empezaba a llegar también algún despistado españolito, pero realmente era la mayoría de gente que evidentemente venía sin papeles, nadie estaba de alta ni nada, no les van a dar de alta a los chaperos, ¿no? ¿Eso en qué cabeza cabe? Y evidentemente, en el negocio, mucha gente pernoctaba allí, muchos chavales dormían allí, pernoctaban allí y llegaban a un acuerdo con la casa. Esto lo sabía muchísima gente porque era lo habitual. Ahora evidentemente nos rasgamos las vestiduras, pero tampoco va a más", ha lamentado Narváez.

"Era un negocio bestial 24 horas abierto, pero allí lo más importante era la información, la información que se tenía de toda la gente que iba, gente que sabía por qué iba allí y lo que se grababa tanto en audio como en vídeo", ha añadido Narváez.

"Yo no puedo entender de verdad que una persona y más algunos compañeros nuestros todavía con toda esta información sigan dudando o incluso se molestan porque se le llame prostíbulo a lo que era un prostíbulo. Y ojo, estuvo abierto hasta antes de la pandemia. Es que ha sido un negocio de muchísimos años. Todo el patrimonio de la familia de Begoña, del padre, de Sabiniano, salió de allí", ha criticado el periodista.

"Cuando yo iba los lunes por la mañana a cobrar, que eso fue ya después de varios meses, porque los primeros, como sabéis, me tocaba meterme en la sauna y esperar allí a que hicieran la caja y me pudieran pagar. Y es que Narváez iba a cobrar por una publicidad que les hacía de la revista Nexo en la que trabajaba. Muchas veces a mí me ha pagado Begoña Gómez, que la llamábamos la chica, la hija de Sabi, en numerosas ocasiones, muchos lunes por la mañana, que yo iba, recogía y me daban un sobre con 330 euros en metálico", ha explicado Narváez.

"Yo jamás vi a Pedro Sánchez, pero vamos a ver, si tú estás empezando a salir con una chica y no sabes durante el primer año, segundo, tercer año, a qué se dedica ella, y si la lleva a un sitio o la recoge en otro sitio, no sabes a qué se dedica en el negocio de los padres cuando lo sabe medio Madrid. Es que nos toman de tontos", ha criticado el periodista.

"Evidentemente, esta información de que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, sabía el tema, es que estaba con ella. Es que estuvo, además, en la época que tiene narices, en 2004, cuando, además, el Partido Socialista está con el tema de la abolición de la prostitución. Claro que lo sabía, y se benefició, porque empezó... Él siempre, el presidente del Gobierno, ha vivido en viviendas de Begoña. Y esas viviendas se las compró Sabi, que, por cierto, dos veces estuve yo hablando personalmente con Sabi. O sea, que no me cuenten milongas", ha criticado.

"Porque desde que yo destapé todo esto nadie ha podido decir que es mentira, porque es que es la verdad. Y si no, pues que me digan a mí delante que todo lo que estoy diciendo hay algo que sea mentira. Es absolutamente veraz. Lo hago como profesional de periodismo y lo hago como ciudadano español. Esta es la información que yo puedo dar", ha concluido.