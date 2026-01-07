Un abogado y exdiplomático venezolano pronostica "el fin de Delcy Rodríguez y toda la cúpula chavista": "Es una mafia"

El abogado y exdiplomático venezolano William Cárdenas ha asegurado que la situación política en Venezuela ha entrado en una fase decisiva y ha advertido de que "el miedo cambió de bando", tras las últimas actuaciones del Gobierno de Estados Unidos contra el entorno de Nicolás Maduro. En La noche de Cuesta, de esRadio, Cárdenas ha subrayado la necesidad de mantener la cautela, pero ha insistido en que los acontecimientos recientes han generado una profunda preocupación en las élites del régimen.

"Hay que ser muy cautelosos, pero también leer entre líneas", ha afirmado, antes de señalar que quienes hoy están "increíblemente asustados" son "las camarillas que integran ese cartel de los soles que ha gobernado Venezuela de manera despiadada", provocando —ha recordado— una tragedia humanitaria que ha obligado a salir del país a cerca de nueve millones de personas.

Cárdenas ha sostenido que la demostración de fuerza de Estados Unidos ha sido "apabullante" y, asimismo, ha recordado que el propio Donald Trump advirtió en su primera comparecencia de que estaban preparados para una segunda acción. "Esa es la espada de Damocles que tienen encima figuras como Rodríguez, su hermano Jorge, Padrino o Diosdado Cabello", ha afirmado.

La clave está en la legitimidad de las elecciones

El exdiplomático ha recalcado que la crisis venezolana no puede resolverse de manera inmediata tras "26 años de tragedia", pero ha insistido en que la clave está en la legitimidad obtenida en las elecciones del 28 de julio de 2024. "Nada de lo que está pasando ahora hubiera ocurrido si Nicolás Maduro hubiera aceptado el resultado electoral", ha señalado, recordando que Edmundo González fue el ganador y que María Corina Machado "levantó a un país que estaba en una situación muy dolorosa".

En este sentido, ha sido crítico con quienes, ha dicho, lamentan ahora las medidas contra el régimen. Cárdenas ha sido contundente: "Son cómplices del régimen". A su juicio, el pueblo venezolano ha demostrado durante décadas una resistencia cívica ejemplar. "Si algún pueblo ha luchado de la manera civilizada más intensa para quitarse de en medio a un dictador, ha sido Venezuela", ha afirmado, recordando protestas reprimidas, detenciones, torturas, negociaciones fallidas y más de veinte años de intentos para que la Corte Penal Internacional abriera una investigación.

En este contexto, el exdiplomático ha cargado contra el funcionamiento del sistema internacional. "Cuando falla el sistema de Naciones Unidas, se le abre la puerta a lo que ha pasado", ha explicado, aludiendo a la colisión entre el principio de soberanía y la obligación de proteger los derechos humanos. "Nosotros lo hemos sufrido en nuestras propias familias. La única manera de medio salvar el pellejo era salir huyendo del país", ha añadido. "Todavía en Venezuela sabemos que están los capos. Es una mafia", ha aseverado.

El papel de María Corina Machado

Preguntado por el papel de María Corina Machado, Cárdenas ha afirmado que se están conciliando distintas estrategias y describió un proceso planteado en tres fases: "estabilización, recuperación y transición". Según ha explicado, Machado ha estado en contacto permanente con la Administración estadounidense y se mantiene en una posición de vigilancia y seguimiento. "Por eso su declaración fue tan contundente: 'falta poco'", ha recordado.

Finalmente, ha subrayado que, aunque el control territorial del régimen persiste, la presión actual limita su margen de maniobra. "No van a poder seguir burlándose de lo que aspira el pueblo venezolano: recuperar la democracia, la libertad de los presos políticos y la justicia", ha concluido.