Sergio Sayas, diputado del Partido Popular, ha estado en La Noche de Cuesta para desmontar a Elma Saiz, la nueva portavoz del Gobierno. Según ha explicado: "Hoy, que era la primera rueda de prensa que daba como portavoz del Gobierno, tenía la osadía de dar lecciones sobre pactos, alguien que entregó Pamplona a Bildu, que lleva 44 terroristas en sus listas, cuando se había pasado toda la campaña electoral diciendo que ella, a Asirón, no lo iba a hacer alcalde. Claro, lo que no nos contó es que no lo iba a hacer alcalde a Asirón, porque minutos antes de hacerlo alcalde, se la llevaron de ministra para pagar el peaje de que el PSOE pactara con Bildu en Pamplona. Es absolutamente vergonzosa la trayectoria de Elma Saiz, pero es un reflejo de lo que es el sanchismo", ha denunciado Sayas.

"En Navarra conocemos muy bien al sanchismo, en toda España ya estamos viendo la falta de escrúpulos de los pactos con Bildu. Si alguien representa la política de Santos Cerdán en nuestra comunidad, es Chivite y Elma Saiz, porque es ella la que desde su posición como consejera de Economía hizo todo lo que Cerdán le pidió para asegurarse, a través de una disposición, de que presidiera la Casa de Contratación de Velate, el que luego cambió la adjudicación y la empresa adjudicataria, y acabó adjudicando la obra a la UTE de Acciona con Servinabar, que hoy está siendo investigada", ha explicado el diputado popular.

"En Navarra, el factótum del socialismo en Navarra era Santos Cerdán; aquí nadie llegaba a un puesto político si no tenía su bendición. Por tanto, María Chivite es presidenta de Navarra con el aval de Santos Cerdán, y Elma Saiz no habría sido nunca ministra del Gobierno de España si no hubiera contado con el aval de Cerdán, pues era él quien hacía y deshacía en el PSN", ha añadido el parlamentario.

En este sentido, Sayas ha dicho: "Ahora lo que nos preguntamos es si Cerdán le dio instrucciones a Elma Saiz para hacer esa disposición y qué papel jugó en la adjudicación de Velate, una obra de la que estamos hablando de 90 millones de euros y que fue adjudicada en un proceso lleno de irregularidades. Lo ha dicho la Oficina Anticorrupción de Navarra, y ya se está investigando en los tribunales, a la trama corrupta de Santos Cerdán. Pero yo se lo he preguntado directamente en el Congreso de los Diputados a Elma Saiz en más de cuatro ocasiones, y en ninguna de ellas he conseguido obtener una respuesta. La pregunta era muy fácil: "¿Quién le dio instrucciones para que hiciera esa disposición en los presupuestos? ¿Se lo dio María Chivite o se lo dio directamente Santos Cerdán? Es una respuesta muy fácil, ¿verdad?", ha apuntado irónicamente el diputado del PP.

La ahora portavoz del Gobierno prorrogó por dos veces consecutivas la edad de jubilación del presidente de la mesa de contratación, de donde salen todas estas irregularidades. La ministra defendió que Jesús Polo era la única persona que se podía encargar, a pesar de que ya se había jubilado en dos ocasiones. "Ella decía que era la única persona que podía hacerlo porque no había personas con esos perfiles. Cuando tenía a tres ingenieros en una lista de contratación esperando a que les llamase, nadie les llamó. Es decir, sí, los tenían en una lista de contratación, pero nunca les llamaron", ha denunciado Sayas.

"Se da la circunstancia de que ese presidente, Jesús Polo, al que se le permitió no jubilarse (a pesar de que la ley lo impedía), con más de 70 años ya se tenía que haber jubilado. Sin embargo, se le permitió, y casualmente votó conociendo la votación del resto de miembros de la mesa. Con su voto cambió la valoración técnica y la empresa adjudicataria", ha explicado el diputado del PP.

"Así lo ha puesto de manifiesto también la Oficina Anticorrupción, que ha hecho un informe diciendo que el proceso se hizo plagado de irregularidades. Cuando Jesús Polo fue al Parlamento, fue incapaz de justificar por qué votó cuando el resto de miembros de la mesa le había dado las votaciones a él. Este procedimiento solo se ha producido en esa obra. Hay muchas irregularidades, claramente. Ya veremos en el futuro si esa obra no se declara nula y quién asume las consecuencias de ello. Pero, desde luego, lo que está claro es que quien tuvo un papel determinante para que esa obra se pudiera adjudicar a la trama de Santos Cerdán ha sido ascendida por Pedro Sánchez a portavoz del Gobierno", ha advertido Sayas.

"El proyecto socialista, tanto de Navarra como en el conjunto de España, es un proyecto que ha venido de la mano y ha llegado al Gobierno con lo más deplorable que hay en la política española: los herederos de ETA, que además llevan a terroristas en sus listas y que no han venido para hacer un proyecto de progreso, sino de corrupción. Creo que, en el entorno personal y político de Pedro Sánchez, ya no falta imputar más que a la mascota (si es que tiene una), porque si no también estaría imputada. Es vergonzoso que España tenga un Gobierno como el que tiene, y espero que el año 26 sea el del fin del Gobierno de Pedro Sánchez, porque es lo mejor que se le puede desear a España" , ha concluido Sayas.