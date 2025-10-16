Soluciones de Inversión personalizadas con JP FINANCIAL

Últimos audios
- Madrid es noticia: La izquierda se escuda ahora en el aborto para no hablar de su corrupciónGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña centrada en cómo la izquierda ha cambiado Gaza por el aborto para no hablar de su corrupción.
- Belleza: La IA aplicada a la medicina estéticaTeresa de la Cierva trae al doctor Jaime Tufet, médico especialista en Medicina Estética que habla de Poom, cosmética coreana basada en la ciencia.
- Belleza: Sélavy, trufas nutritivas que cuidan nuestra saludTeresa de la Cierva habla con María de Barreda Artola y Salomé Prada Potteche de Sélavy, cuidarnos con hongos medicinales.
- Crónica Rosa: Irene Rosales se rebela contra la prensa tras salir a la luz su nueva relaciónFederico e Isabel comentan con Beatriz Miranda y Carlos Pérez Gimeno la actualidad del mundo del corazón.
- Kilómetro Cero: Getafe NegroJaume Segalés y su equipo hablan de Getafe Negro y de Al pan, pan.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- El Resplandior: Tron: luces, sintetizadores y legado digitalJuanma se adentra en el universo Tron: pionera del CGI, música de Daft Punk y una estética que marcó la cultura pop.
- Las cosas de Palacios: De Aronofsky a Spielberg. Cuando el cine se sale del guionDani repasa a los directores que cambiaron de registro sin perder su esencia: de Raimi al drama de Spielberg o Aronofsky.
- Telele: Las chicas de oro, Humor, amistad y libertad sin filtrosAlma repasa cómo Las chicas de oro rompieron moldes con humor, sexo y amistad. Televisión pionera y más feminista que nunca.
- Notas (musicales) a pie de página: El piano como protagonista. Emoción, ritmo y electrónicaIsaac explora el piano en todas sus formas: del clásico al electrónico, de las versiones pop a los temas donde brilla como estrella
