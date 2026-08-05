El editorial de Luis F. Quintero: ¿Por qué el Gobierno se pliega a Marruecos? Pegasus, el inicio de todo

Últimos audios
- España en el mundo: ¿Cuál es la imagen que está dando nuestro país a nivel internacional sobre inmigración?Luis F. Quintero analiza junto con Nicolás P. de la Parte la postura de España ante la crisis reciente en Ceuta y sus repercusiones en el exterior.
- Tertulia de Cuesta: El Gobierno ignoró los avisos sobre la invasión en CeutaLuis F. Quintero analiza con Luca Costantini y Carmen Tomás la tardía reacción de Sánchez y las cesiones a Marruecos en Ceuta y Melilla.
- Juan Bravo, PP, sobre la invasión en Ceuta: "¿Creen que al presidente le importa Ceuta para que estén tranquilos?"El vicesecretario de Hacienda del PP y exdiputado por Ceuta explica en ‘La Noche de Cuesta’ lo que está viviendo la ciudad tras la invasión
- El día en 15 minutos: Marlaska y Saiz dejan plantado al Parlamento Europeo para no dar explicaciones sobre la invasiónLuis Fernando Quintero analiza las noticias de la jornada junto a Ana Rumí y Ricardo González Mangas.
- El editorial de Luis F. Quintero: ¿Por qué el Gobierno se pliega a Marruecos? Pegasus, el inicio de todoLuis F. Quintero analiza los conflictos que ha tenido España en Ceuta y Melilla con Marruecos en los últimos años y las respuestas del Gobierno.
- Tertulia de Herrero: Los ministros Marlaska y Saiz plantan al Parlamento europeo en el debate sobre CeutaEsmeralda Ruiz analiza junto a Marisol Hernández, Tomás Cuesta y Carmelo Jordá la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.
- Ilustres: Arturo Pérez-ReverteEsmeralda Ruiz y Jesús Fernández Úbeda hablan de la figura del escritor con testimonios inéditos.
- Series de los 80: "Matrimonio con hijos" y "Los problemas crecen"Esmeralda Ruiz analiza con Juanma González y Dani Palacios las dos series de los años 80.
- Boletín de las 18:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Así están siendo los actos de la Familia Real en MariventEsmeralda Ruiz entrevista a Gabriel Torrens, director de "Es la Mañana de Baleares".
- Suscríbase a los podcast