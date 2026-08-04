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El editorial de Carlos Cuesta

El editorial de Luis F. Quintero: Marlaska mantiene la actitud servil del Gobierno con Marruecos

Luis F. Quintero analiza las mentiras del Gobierno sobre la invasión de inmigrantes en Ceuta y su relación con el problema de Sánchez con Pegasus.

La noche de Cuesta
Luis F. Quintero analiza las mentiras del Gobierno sobre la invasión de inmigrantes en Ceuta y su relación con el problema de Sánchez con Pegasus.
Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Madrid tras asistir a la reunión del consejo extraordinario de ministros del Interior de la UE. | EFE/ Chema Moya

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