El editorial de Sandra León: el balance del curso político que Sánchez no quiere que escuches

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- El editorial de Sandra León: el balance del curso político que Sánchez no quiere que escuchesSandra León analiza la comparecencia del presidente donde ha evadido hablar de todas las tramas de corrupción que le rodean.
- Es Salud: VitaminasJaume Segalés y los expertos de Mundo Natural hablan sobre las vitaminas.
- Tertulia de Herrero: Sánchez habla de causas políticas contra su mujer y su hermanoEsmeralda Ruiz analiza junto a Luca Costantini, Juan Pablo Polvorinos y Raúl Vilas el balance del curso político del presidente del Gobierno.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
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- Kelugares: Camino de SantiagoEsmeralda Ruiz y Kelu Robles viajan a las rutas de peregrinación que terminan en la Catedral de Santiago de Compostela.
- Música: Fleetwood MacEsmeralda Ruiz y Felipe Couselo hablan de la banda británica.
- Píldora de Historia: Un hallazgo confirma que hace 600 años los franceses ya tomaban vino Pinot NoirEsmeralda Ruiz y Esther Nieto analizan el hallazgo que revela que el Pinot Noir actual es genéticamente idéntico al de la Edad Media.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
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