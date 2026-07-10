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El editorial de Carlos Cuesta

El editorial de Carlos Cuesta: La trama Serrano es la trama Sánchez

Carlos Cuesta comenta la imputación de Juanma Serrano, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, en el caso de las cloacas del PSOE.

La noche de Cuesta

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