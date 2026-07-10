El editorial de Carlos Cuesta: La trama Serrano es la trama Sánchez

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- Estrenos: "Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo" llega a NetflixLuis Herrero, Dani Palacios y Jesús Fernández Úbeda entrevistan a Juanjo López, director junto a Joan Sistiaga del documental.
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- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
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- Editorial Luis Herrero: Al menos doce muertos y 23 desaparecidos por el incendio de Los Gallardos (Almería)Luis Herrero analiza la última hora del incendio.
- Es Noticia: Trágico incendio en AlmeríaJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad.
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