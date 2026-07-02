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El editorial de Carlos Cuesta

El editorial de Carlos Cuesta: Imputada toda la cúpula de la guardia civil por beneficiar a la cloaca

Carlos Cuesta comenta la decisión del juez Pedraz sobre la directora de la Benemérita y el DAO Manuel Llamas, y recuerda los indicios contra ellos.

La noche de Cuesta
Carlos Cuesta comenta la decisión del juez Pedraz sobre la directora de la Benemérita y el DAO Manuel Llamas, y recuerda los indicios contra ellos.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, interviene en su comparecencia, a petición del PP, ante la comisión de Interior. | EFE

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