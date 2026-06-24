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El editorial de Carlos Cuesta

El editorial de Carlos Cuesta: Sánchez niega la corrupción en el día en que la UDEF saca un informe sobre Zapatero

Carlos Cuesta repasa todas las pruebas de los casos en los que está implicado el entorno del presidente del Gobierno, y las revelaciones de la UDEF.

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

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