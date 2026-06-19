El editorial de Carlos Cuesta: La maniobra de Sánchez para despistar de la corrupción del PSOE usando a Ayuso

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- Historia orgullosa de España: Las joyas y regalos para comprar voluntades, una práctica que viene de lejosCarlos Cuesta conversa con Nuria Richart y Pedro F. Barbadillo sobre el uso de obsequios en los siglos XVI y XVII, y sobre el conde de Gondomar.
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- Es Salud: Dermatopatías y sequedad de pielJaume Segalés y los expertos de Mundo Natural hablan sobre las dermatopatías y la sequedad de piel.
- Tertulia de Herrero: Sánchez evita criticar que Zapatero se quedara con las joyas y no pide que las devuelvaLuis Herrero analiza junto a Anabel Díez, Marisol Hernández y David Jiménez la rueda de prensa del presidente del Gobierno desde Bruselas.
- Estrenos: "Toy Story 5" llega a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Enfermos crónicos en la España vaciada renuncian a tratamientos para no desplazarseLuis Herrero entrevista a José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).
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