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El editorial de Carlos Cuesta

El editorial de Carlos Cuesta: Las claves que pueden probar todo lo que sale en el auto en la trama Zapatero

Carlos Cuesta analiza en este viernes 22 de mayo todos los detalles de la trama Zapatero, que se destapó con su imputación hace unos días

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

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