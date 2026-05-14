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El editorial de Carlos Cuesta

El editorial de Carlos Cuesta: Es imposible que Mª Jesús Montero sea una buena candidata, porque es la sombra de Sánchez

Carlos Cuesta repasa los escándalos de la exvicepresidenta del Gobierno, en la recta final de la campaña para las elecciones andaluzas.

La noche de Cuesta

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