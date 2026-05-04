El editorial de Carlos Cuesta: Nueva maniobra de Peramato, esta vez contra el fiscal anticorrupción y Aldama

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- Un experto en demografía vaticina el "reemplazo" por la inmigración: "La política migratoria de España es un disparate"Carlos Cuesta entrevista al experto en Demografía Alejandro Macarrón sobre un estudio que desvela que los españoles nativos serán cada vez menos.
- Luis María Pardo estalla contra las presiones de Peramato para frustrar el pacto con Aldama: "El Gobierno está detrás"Carlos Cuesta y Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, analizan la declaración de Ábalos.
- El día en 15 minutos: Las presiones de la Fiscal General, los audios de la SEPI y Begoña Gómez, y las excusas de ÁbalosCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Nueva maniobra de Peramato, esta vez contra el fiscal anticorrupción y AldamaCarlos Cuesta comenta las presiones de la Fiscal General para evitar la reducción de petición de pena para el empresario, y recuerda su trayectoria.
- Tertulia de Herrero: Ábalos niega que recibiera dinero de AldamaLuis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz, Carmen Lucas-Torres y Raúl Vilas la declaración del exministro en el Supremo.
- Tertulia Cultural: Los Oscar cambian las reglas para hacerse más internacionalesLuis Herrero analiza con José Luis Garci y Luis Enríquez los cambios introducidos por la Academia de Hollywood.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
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