El editorial de Carlos Cuesta: Demostrando la credibilidad de Aldama en el día de la declaración de Koldo García

El periodista Carlos Cuesta ha asegurado en su editorial de La noche de Cuesta que la declaración de Koldo García Izaguirre en el Tribunal Supremo deja "perlas" que, a su juicio, apuntalan la existencia de irregularidades de gran alcance dentro del PSOE. Según ha destacado, entre ellas sobresale el reconocimiento de que recibía "chistorras", término con el que se refería a billetes de 500 euros.

Cuesta ha subrayado la contradicción con la versión ofrecida previamente por responsables del partido: "Si no entran billetes de 500, ¿cómo sale?", se ha preguntado el periodista, para concluir que "acaba de certificar que hay un circuito de dinero B en el PSOE. Una contabilidad B. Dinero negro".

El editorial también ha incidido en que este reconocimiento encaja con otras declaraciones y pruebas aportadas en la causa, señalando que tanto Víctor de Aldama como el propio Koldo han "certificado" la existencia de ese circuito. En este sentido, ha defendido que la credibilidad de Aldama no radica en su testimonio aislado, sino en que "ha sido certificado por la Fiscalía Anticorrupción y por la UCO como cierto y verdadero".

El testimonio del teniente coronel Balas

En paralelo, Cuesta ha destacado la relevancia del testimonio del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, al que ha atribuido "la recopilación de auténticas toneladas de pruebas", incluyendo audios, documentos y grabaciones que, según ha dicho, evidencian que las adjudicaciones se realizaban con "criterios subjetivos".

El periodista ha puesto el foco en la coincidencia entre las declaraciones de Aldama y Balas, especialmente en lo relativo al acceso a "altas instancias". "La alta instancia era Pedro Sánchez", ha afirmado, insistiendo en que ambas versiones coinciden porque "coinciden con la realidad de la investigación".

El número 1, Pedro Sánchez

Asimismo, ha planteado dudas sobre la coordinación entre distintos ministerios en decisiones clave como el rescate de Air Europa. Cuesta ha cuestionado cómo carteras distintas podían actuar de forma alineada sin una dirección superior: "¿Cuántas personas hay por encima de tres ministerios y una vicepresidencia? A mí solamente se me ocurre uno. El presidente del Gobierno".

En esta línea, ha recalcado que la trama habría tenido acceso "rápido y directo a diferentes ministerios", lo que, a su juicio, refuerza la idea de una estructura que superaba el ámbito de un solo departamento.

La declaración de Aldama

Finalmente, Cuesta ha defendido que la coincidencia entre los testimonios no responde a casualidad, sino a que uno procede de la investigación policial y el otro de la colaboración con la justicia: "El uno ha investigado por deber y profesionalidad; el otro ha aportado pruebas. Resultado: las dos versiones coinciden".

Con todo, ha concluido cuestionando la estrategia del PSOE de desacreditar a Aldama, planteando si existe "algún argumento serio" para rechazar un testimonio que, según ha insistido, está respaldado por pruebas y por la investigación de la UCO.