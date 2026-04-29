El editorial de Carlos Cuesta: Aldama confirma que Sánchez, el número 1, era el número 1 de una organización criminal

Carlos Cuesta ha centrado su editorial en la declaración de Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo, pero el tono ha ido mucho más allá de la expectativa inicial: lo ha definido directamente como una "bomba nuclear" por el alcance de las acusaciones y el nivel de detalle aportado.

El eje principal ha sido la implicación de Pedro Sánchez. Según ha destacado Cuesta, Aldama ha afirmado que el presidente "es el número 1 de la organización criminal", situándolo en la cúspide de una supuesta jerarquía donde también aparecerían José Luis Ábalos y Koldo García. Una acusación que, según el editorial, se refuerza con la descripción de una estructura organizada y con acceso directo al jefe del Ejecutivo.

🔴 #Editorial de @carloscuestaLD: Aldama confirma que Sánchez, el número 1, era el número 1 de una organización criminal pic.twitter.com/Ltyopgu1s0 — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) April 29, 2026

La financiación ilegal del PSOE

En el terreno de las finanzas, Cuesta ha subrayado otra de las claves: Aldama sostiene que el PSOE se habría financiado ilegalmente, que Sánchez lo sabía y que Koldo actuaba como intermediario para facilitar las adjudicaciones de obra pública con retorno económico al partido. En ese contexto, ha destacado una cifra concreta: 1,8 millones de euros en donaciones que el propio Aldama asegura haber entregado desde 2019.

Uno de los puntos más llamativos del editorial ha sido el referido a Begoña Gómez. Cuesta ha puesto el foco en una supuesta operación sobre seis inmuebles de la SEPI, por valor de 250 millones, cuya oferta Aldama habría tenido que retirar "porque Begoña Gómez los quería para ella". También ha aparecido María Jesús Montero, a quien Aldama atribuye haber dado la orden de aplazar deudas fiscales a una empresa relacionada con la trama.

Más allá de los nombres concretos, el editorial ha insistido en la idea de que todas las ramificaciones acaban conectando con Sánchez. Cuesta ha repasado distintas tramas —mascarillas, obras públicas, petróleo (Delcygate), rescates, enchufes o financiación del partido— para sostener que existe un patrón común: decisiones políticas, varios ministerios implicados y un supuesto conocimiento o autorización desde la presidencia.