El editorial de Carlos Cuesta: La cascada de reveses parlamentarios de un Gobierno rodeado por la corrupción

Carlos Cuesta ha centrado su editorial en la declaración que realizará mañana Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo. El enfoque ha sido claro desde el inicio: "Aldama revelará mañana nuevos datos sobre el Delcygate" y, además, "ligará la trama a Pedro Sánchez". Una conexión que, según ha recordado, "ya empezó a hacer el teniente coronel" Balas.

Sobre Begoña Gómez, Cuesta ha puesto el foco en su estrategia judicial, destacando sus argumentos. Y ha añadido: "Cómo debe verse de atrapada para plantear semejante defensa".

El editorial también ha recogido los últimos datos de la UCO, señalando que "certifica que las citas de la trama de Santos Cerdán coinciden con las fechas de las adjudicaciones sospechosas a Acciona". En este sentido, Cuesta ha insistido en que "los casos gordos del PSOE son los de las obras públicas y las finanzas socialistas".

Todas las pruebas

En relación con Aldama, ha subrayado la cantidad de material aportado: "Ha aportado el contrato del piso de Castellana de 1,9 millones", "información sobre el chalé de La Alcaidesa", "los contratos de la trama de mascarillas" o "los movimientos de dinero hacia el Partido Socialista". Por ello, ha ironizado: "Para no haber aportado información y pruebas, a poco inunda los tribunales".

Siguiendo la línea marcada por Balas, Cuesta ha descrito la estructura de la trama: "Empezaba en Víctor de Aldama, que pagaba, y como era el que pagaba, mandaba", mientras que otros actores "abrían las puertas de los ministerios". En concreto, ha señalado que la red habría alcanzado "al menos siete ministerios", entre ellos Transportes, Interior, Sanidad, Industria, Transición Ecológica, Hacienda y Economía.

🔴 #Editorial de @carloscuestaLD: La cascada de reveses parlamentarios de un Gobierno rodeado por la corrupción pic.twitter.com/MqJthm54TX — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) April 28, 2026

A partir de ahí, ha planteado la cuestión central: "¿Alguien puede decir que con siete ministerios no se enteraba el presidente del Gobierno?". Y ha añadido que la declaración de Aldama será "larga, prolija, técnica" y servirá para "dibujar la fotografía entera de la trama".

Cuesta ha señalado el silencio de Pedro Sánchez: "No ha salido ni una vez a dar explicaciones". También ha destacado la debilidad parlamentaria del Ejecutivo: "Han perdido más de 150 iniciativas en esta legislatura".