El editorial de Carlos Cuesta: Tras la declaración de la UCO, ¿alguien duda de que Sánchez tendría que estar imputado?

Carlos Cuesta ha centrado su editorial de La Noche de Cuesta, en la declaración del teniente coronel Balas en el Tribunal Supremo. El punto de partida es directo: "La trama Koldo tenía acceso directo a Pedro Sánchez y Koldo se plantea tirar de la manta contra el presidente en su declaración en el Supremo". Para el periodista, esta posible declaración puede ser clave para entender hasta dónde llegaba la red.

A esto se suma otra cuestión importante: "El perito judicial del rescate de Plus Ultra desmiente a María Jesús Montero: la aerolínea nunca debió ser rescatada y no devolverá el dinero".

El núcleo del análisis está en el testimonio de Balas. Cuesta destaca su papel y recuerda que "ha investigado la mayoría de los casos que rodean al Gobierno", subrayando que su credibilidad es clave: "Cuando habla una persona como el teniente coronel Balas, hay que escucharla y creerla".

El funcionamiento de la trama

A partir de ahí, se describe cómo funcionaba la trama. "El que manda, porque es el que paga, es Víctor de Aldama; pero el papel de José Luis Ábalos es fundamental", hasta el punto de que "sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las operaciones". Su función era clara: "abrir puertas dentro del Gobierno" para que los negocios salieran adelante.

🔴 #Editorial de @carloscuestaLD: Tras la declaración de la UCO, ¿alguien duda de que Sánchez tendría que estar imputado? pic.twitter.com/vyqSgkaKBL — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) April 27, 2026

Ese acceso no se limitaba a un solo punto. Según el relato, "se interacciona con distintos departamentos como el Ministerio de Economía, la SEPI o áreas relacionadas con la trama de los hidrocarburos", lo que conecta directamente con decisiones como los rescates. En este sentido, Cuesta subraya una contradicción evidente: "Se concedió un primer rescate y, a los pocos meses, la empresa necesitaba otro porque no podía devolver el anterior". De ahí la pregunta: "¿Cómo se concedió ese dinero si ya se sabía que no se iba a recuperar?".

Además, la situación fue a más: "Se dio más dinero con menos garantías", algo que no tendría sentido en condiciones normales.

El editorial también apunta a otras operaciones, como la de hidrocarburos, donde "una licencia que no debía aprobarse acabó saliendo adelante tras intervenciones políticas", con consecuencias económicas importantes. Con todos estos elementos, Cuesta resume el funcionamiento de la red de forma clara: "Víctor de Aldama pagaba, José Luis Ábalos ejecutaba y distintos ministerios facilitaban decisiones".

El punto más delicado llega cuando se analiza el nivel superior. Según las declaraciones, "se accede incluso al presidente del Gobierno para que dé el visto bueno", lo que lleva a plantear la cuestión central: "el vértice de toda la estructura sería Pedro Sánchez".