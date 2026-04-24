El editorial de Carlos Cuesta: Las imputaciones que persiguen al entorno de Sánchez tras dos años de la famosa carta

Carlos Cuesta, en un programa especial de La Noche De Cuesta desde Málaga, ha recordado una de "las fechas más importantes del sanchisimo". Hoy, 24 de abril de 2026, se cumplen exactamente dos años desde que Pedro Sánchez publicara su carta a la ciudadanía. Lo que en su día se presentó como un parón sentimental para reflexionar sobre su continuidad en el cargo, es analizado hoy por Carlos Cuesta como el inicio de una estrategia de blindaje ante una estructura de corrupción que no ha dejado de crecer.

Pedro Sánchez dijo "Que por cinco días no iba a ser presidente del gobierno porque no sabía si le merecíamos": "Soy un presidente profundamente enamorado, me acabo de enterar de que mi mujer está profundamente imputada", explicaba contundente Cuesta. Lo que comenzó como "una pausa emocional" ha derivado, dos años después, en un escenario judicial sin precedente, "al día siguiente, de hace dos años, se empezó a montar la cloaca".

Cuesta ha realizado un repaso a lo que ha pasado en estos veinticuatro meses en los que Pedro Sánchez es Presidente del Gobierno, coincidiendo además hoy con las declaraciones de Page, en las que ha hablado del polémico episodio de las urnas en el Congreso Federal del PSOE de 2016 y las primarias de 2017. "El intento de hurtar la democracia del Partido Socialista y de un claro pucherazo", un intento "cutre a la altura de esta que llaman "fontanera de la ley"" explicaba. Desde ese momento:

Begoña Gómez: imputada por cinco delitos y está en estos momentos procesada por cuatro.

David Sánchez: El hermano del presidente, procesado por un presunto "enchufe" laboral, "era incapaz ni tan siquiera de recordar para qué iba a trabajar, por qué, porque no había ido nunca a trabajar", explicaba Cuesta

Koldo García y José Luis Ábalos: Ambos procesados en el marco de las tramas de corrupción que afectan al núcleo del PSOE.

En el editorial desgrana una lista exhaustiva de casos que, como explica Cuesta, configuran un escenario de "emergencia" institucional. "Tenemos el caso cloaca, tenemos el caso mascarillas, tenemos el caso enchufes prostitutas", la trama de hidrocarburos y petróleo, en la que Cuesta denuncia grabaciones donde se detalla el reparto de dinero, "Nos vamos a repartir un millón al mes. Y le decía Koldo a Ábalos: a ti te toca medio". El caso Air Europa: que "pasar de 400 a 475 millones... un día a lo mejor nos explican cómo se produjo el milagro de los panes y los aireuropas", y el Caso Delcy, donde tal y como menciona, el Gobierno subordinó la democracia española a una "narcodictadura" tras autorizar Sánchez la visita de Delcy Rodríguez con un simple "bien".

"¿El caso cuponazo catalán no es corrupción?", "la suelta de etarras, ¿eso no es corrupción?". "Nunca anunció en la campaña electoral ni una amnistía, ni un indulto, ni un cuponazo catalán, ni un traspaso de cercanías catalán, de la gestión. Nunca hizo nada de eso" sentencia Cuesta.

Por lo tanto, "hoy hace dos años comenzó una mentira mayúscula", donde el verdadero propósito de aquel retiro no fue la reflexión personal, sino el diseño de una estrategia para "montar una cloaca" desde el poder. Carlos Cuesta insiste en que el objetivo final era orquestar una ofensiva para "atacar a los jueces, a la UCO, a periodistas y a fiscales anticorrupción", en un intento deliberado por "cargarse el sistema de contrapoderes y de control", que es el único pilar que garantiza la supervivencia de una democracia real. Por lo que, en definitiva, "el hombre profundamente enamorado sabía que su mujer estaba profundamente imputada y él era profundamente corrupto."