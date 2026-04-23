El editorial de Carlos Cuesta: Así es la vergonzosa gestión del Gobierno con los trenes

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- El truco de muchos inmigrantes para regularizarse a pesar de tener antecedentes penales: "De los colectivos más temidos"Alfredo Perdiguero es subinspector de policía y portavoz de JuntosPOLGC y explica con Carlos Cuesta los pormenores reales de la regularización
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- Soraya Rodríguez explica el primer intento de fraude de Sánchez en el Comité Federal de 2016: "Sabía"La exportavoz del PSOE en el Congreso estuvo presente en ese momento y le ha contado a Carlos Cuesta los pormenores de una jornada tan tensa
- El día en 15 minutos: La ampliación del secreto en la causa de Plus Ultra y la falta de respuestas de HidalgoCarlos Cuesta y Ricardo González Mangas analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Así es la vergonzosa gestión del Gobierno con los trenesCarlos Cuesta comenta el triunfalismo del PSOE con la reapertura del AVE Madrid-Málaga, y recuerda la falta de inversión en infraestructuras.
- Tertulia de Herrero: Rajoy niega las acusaciones de BárcenasLuis Herrero analiza junto a Anabel Díez y Maite Loureiro la declaración del expresidente del Gobierno.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Sucesos: Los investigadores analizan unas marcas en los botones y botas de Esther LópezLuis Herrero analiza junto a Alfonso Egea y Lorena López Lobo las novedades del caso.
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