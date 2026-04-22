El editorial de Carlos Cuesta: Por qué la regularización de la que tanto presume Sánchez es ilegal

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- Ezcurra explica el concepto de "prioridad nacional" del PP y lo defiende: "Son los españoles y los que están integrados"Carlos Cuesta entrevista a Alma Ezcurra, vicesecretaria general de Política Sectorial del PP.
- El día en 15 minutos: El pacto PP-Vox en Aragón y la 'prioridad nacional'Carlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Por qué la regularización de la que tanto presume Sánchez es ilegalCarlos Cuesta explica los motivos que echan por tierra el decreto del presidente del Gobierno sobre inmigración.
- Tertulia de Herrero: PP y Vox alcanzan un acuerdo para gobernar AragónLuis Herrero analiza junto a Ignacio Cembrero y David Jiménez Torres el acuerdo para la investidura de Azcón como presidente.
- Prensa Rosa: Paz Vega, desolada tras separarse de su marido Orson SalazarLuis Herrero analiza con Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, Yésica Sánchez y Esther Nieto la prensa rosa.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Arqueólogos españoles descubren en Egipto una momia enterrada con "La Ilíada" de HomeroLuis Herrero entrevista a Esther Pons, egiptóloga y codirectora de la misión arqueológica de Oxirrinco en Egipto.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
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