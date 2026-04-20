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El editorial de Carlos Cuesta

El editorial de Carlos Cuesta: Todos los motivos por los que M.ª Jesús Montero sí tenía que comparecer en el Senado

Carlos Cuesta explica los casos en los que está salpicada la exvicepresidenta del Gobierno o su entorno, tras sus declaraciones en la Cámara Alta.

La noche de Cuesta

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