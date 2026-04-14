El editorial de Carlos Cuesta: "Nosotros nos llamamos demócratas; ellos, dictadores"

Carlos Cuesta ha centrado su editorial de La Noche de Cuesta en la reacción del Gobierno tras el procesamiento de Begoña Gómez y en lo que considera un ataque directo al Poder Judicial, especialmente al juez Juan Carlos Peinado.

Cuesta ha destacado que Pedro Sánchez "ha lanzado a sus ministros a atacar al juez Peinado" por atreverse a procesar a su mujer por presuntos delitos de corrupción. Según ha subrayado, estas críticas han provocado la reacción de las asociaciones judiciales y del Consejo General del Poder Judicial, que han salido en defensa del magistrado y han exigido al Ejecutivo "respetar" las decisiones judiciales.

El periodista ha añadido que, en paralelo, se ha conocido que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, habría presionado por escrito y en varias ocasiones a la presidenta del CGPJ para que se sancionara al juez Peinado y se frenara la instrucción.

La eliminación de pruebas

Asimismo, ha señalado que la Guardia Civil ha identificado a un cargo vinculado al ministro Óscar Puente como responsable de ordenar la eliminación de pruebas en el accidente de Adamuz, situando el origen de esa decisión en un alto cargo de ADIF.

En relación con el caso de Begoña Gómez, el presentador ha insistido en que existiría una acumulación de beneficios obtenidos por su condición de esposa del presidente, enumerando lo que califica como "regalos": desde la creación de una cátedra universitaria sin los requisitos habituales, hasta la financiación de software por grandes empresas, el patrocinio empresarial, la asignación de personal, los viajes institucionales —incluidos desplazamientos oficiales— y una red de contactos institucionales y empresariales tanto en España como en el extranjero.

Cuesta sostiene que todas estas actuaciones apuntan a un uso de la posición institucional para generar las oportunidades de negocio, vinculándolo a los delitos de tráfico de influencias o corrupción en los negocios.

El presentador ha defendido que la investigación judicial responde a indicios suficientes y que, en un sistema democrático, cualquier persona —incluida la esposa del presidente— debe estar sujeta al control judicial. El periodista también ha recordado varios antecedentes, asegurando que el juez Peinado lleva "dos años" siendo objeto de críticas por parte de los dirigentes socialistas.