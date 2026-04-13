El editorial de Carlos Cuesta: Señores del PSOE, no es el juez Peinado, es la dictadura que llevan ustedes dentro

Carlos Cuesta ha centrado su editorial en La Noche de Cuesta en el procesamiento de Begoña Gómez, las nuevas informaciones sobre el caso Ábalos y lo que considera una "intoxicación institucional" del Gobierno.

Cuesta ha destacado que "el juez Juan Carlos Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos", entre ellos tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios y apropiación indebida de software. Según ha subrayado, esto implica que "hay indicios penales suficientes para juzgar a la mujer de Pedro Sánchez".

El periodista ha insistido en que "los cuatro delitos giran en torno a una misma idea: enchufe, enchufismo". También ha sostenido que todo el caso responde a una supuesta utilización de la posición de la esposa del presidente del Gobierno para "estructurar negocios e influencias".

🔴 #Editorial de @carloscuestaLD: Señores del PSOE, no es el juez Peinado, es la dictadura que llevan ustedes dentro pic.twitter.com/TjcQF68cSL — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) April 13, 2026

Además ha señalado que la cátedra en la Universidad Complutense se habría impulsado tras una reunión en La Moncloa con el rector, afirmando que se habría dado la orden de crearla específicamente para ella. El presentador ha añadido que el proyecto se habría puesto en marcha incluso antes de contar con todos los requisitos administrativos cerrados.

Cuesta ha afirmado además que empresas como Google, Indra o Telefónica habrían financiado un software vinculado a la cátedra, que posteriormente habría terminado siendo utilizado en el entorno privado de Begoña Gómez, vinculándolo a una consultora propia desde la que se habrían facilitado subvenciones públicas.

Los sobres en Ferraz

En relación con el entorno de José Luis Ábalos, ha recogido la declaración de la mujer de Koldo García, que afirma que "recogía sobres con dinero de Ferraz a nombre de Ábalos", añadiendo la frase: "el PSOE pagaba siempre en efectivo; el ministerio por transferencia". Cuesta sostiene que se trata de "una nueva declaración que apunta a financiación ilegal del PSOE".

El periodista ha señalado también a Óscar Puente, asegurando que supo en 2024 que José Luis Ábalos "había enchufado a Miss Asturias en Logirail y lo ocultó", cuestionando si eso supone "connivencia con el delito de malversación".

El presentador ha criticado al ministro Félix Bolaños por calificar la instrucción de "vergonzosa" y confiar en que un tribunal superior revoque la decisión del juez Juan Carlos Peinado, recordando las declaraciones previas del Ejecutivo en defensa de la independencia judicial. También ha recuperado las palabras de Pedro Sánchez, donde calificó el caso como "un enorme bulo".

Cuesta ha denunciado lo que define como una "intoxicación de la Administración", señalando la influencia del Gobierno en organismos como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, el CIS, el INE, la SEPI o RTVE, y cuestionando las decisiones judiciales recientes.