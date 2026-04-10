El editorial de Carlos Cuesta: Una semana que habría tumbado cualquier Gobierno

Carlos Cuesta ha cargado contra el Gobierno en su editorial de La noche de Cuesta, donde ha descrito los últimos acontecimientos como "una semana terrorífica para el Gobierno y terrorífica para España", asegurando que se están confirmando informaciones previamente publicadas sobre distintas tramas.

Cuesta ha comenzado denunciando que "la Fiscalía llega a la más pura obscenidad defendiendo al delincuente Álvaro García Ortiz", en referencia al recurso presentado ante el Constitucional contra una sentencia del Supremo. En paralelo, ha señalado nuevas informaciones sobre el caso ferroviario de ADIF, asegurando que "ya hay constancia de 78 kilómetros de vías retirados de la escena del accidente en plena investigación judicial".

El periodista ha ido desgranando una sucesión de hechos que, a su juicio, evidencian una trama de corrupción. Entre ellos, ha destacado que Joseba García de Zaguirre iba a Ferraz, donde le daban sobres, así como el testimonio de Carmen Pano, quien, según ha relatado, "llevaba dos bolsas de 45.000 euros cada una y se depositaron en Ferraz".

Asimismo, ha afirmado que "los Hidalgo habrían pagado por el rescate de Air Europa al menos 500.000 euros", añadiendo que un juzgado ya ha decidido abrir la causa sobre dicho rescate y que se ha solicitado la imputación de un alto cargo vinculado a la SEPI.

Enchufes, Ábalos y fallos graves en el sistema ferroviario

Durante el editorial, Cuesta también ha abordado el caso de presuntos enchufes en empresas públicas, señalando que "Jésica no solamente es que estuviera enchufada es que ni tan siquiera acudía" y que Claudia Montes "intentó disimular" acudiendo a una biblioteca "a leer libros de trenes". En esta línea, ha criticado que "ni un militante sin enchufe" parece ser la práctica dentro del partido.

El editorial ha insistido igualmente en las supuestas irregularidades vinculadas al exministro José Luis Ábalos, asegurando que "recibió un chalé por la licencia pública de Villafuel" y que también habría disfrutado de "unas vacaciones pagadas por el rescate de Air Europa".

En relación con el accidente ferroviario en Adamuz, Cuesta ha afirmado que "la vía estaba rota 22 horas antes del accidente" y ha cuestionado el sistema de seguridad: "no funciona, o se han llevado el dinero, o no estaba configurado". También ha criticado que el sistema, valorado en miles de millones, "es incapaz de detectar que la vía se ha roto".

El periodista ha ampliado sus críticas al ámbito energético, asegurando que meses antes de un apagón "ya se sabía que el sistema iba a colapsar" y que no se adoptaron medidas, pese a advertencias técnicas sobre la necesidad de mantener las nucleares.

Represalias económicas de Estados Unidos

En clave internacional, Cuesta ha sostenido que España ha quedado al margen de alianzas europeas en relación con el estrecho de Ormuz y ha advertido de posibles represalias económicas de Estados Unidos. Además, ha señalado que Marruecos "está tomando nota" de la situación.

El editorial ha concluido con una crítica directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha reprochado su actitud ante este contexto: "mientras en España estamos descubriendo que no funcionan las vías el presidente no tenía otra cosa que irse a buscar dónde estaba la marcha del coche de Mario Bros".

Cuesta ha resumido así una semana que, según sus palabras, ha estado marcada por "todo un aluvión informativo y todo malo para el Gobierno".