El editorial de Carlos Cuesta: La vergüenza de un escándalo gigantesco llamado Adamuz

El periodista Carlos Cuesta ha repasado en su editorial de La noche de Cuesta las últimas informaciones vinculadas a distintas tramas relacionadas con el PSOE, desde el caso Koldo hasta las mascarillas o las obras públicas, para detenerse en los datos conocidos sobre el accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 46 fallecidos.

Cuesta ha comenzado destacando que la empresaria Carmen Pano ha confirmado ante el Tribunal Supremo que acudió en dos ocasiones a la sede de Ferraz para entregar un total de 90.000 euros en efectivo "en bolsas de Zara".

Además, ha señalado que Leonor Pano –hija de Carmen Pano– ratificó que Víctor Aldama le comentó que "los Hidalgo entregaron 500.000 euros" a cambio del rescate de Air Europa.

Críticas al Gobierno de Pedro Sánchez

El periodista ha vinculado estas informaciones con otras actuaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, asegurando que existe un "desprecio por la vida de los españoles" cuando no se invierte en infraestructuras, no se prepara una pandemia o no se actúa en materia de seguridad.

En este sentido, ha afirmado que "cuando tú no inviertes en el tren, esa no inversión mata" y ha extendido esa idea a otros ámbitos como las carreteras o la gestión del COVID.

Las explicaciones de Óscar Puente

Cuesta ha cuestionado las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha afirmado que la rotura del carril se produjo poco antes del accidente.

Frente a ello, el periodista ha señalado que los informes de la Guardia Civil apuntan a que la rotura total se produjo 22 horas antes y que el deterioro habría comenzado previamente con una microfisura.

También ha criticado la versión ofrecida por el ministro sobre la actuación de ADIF, especialmente en lo relativo a la retirada de tramos de vía durante la investigación.

Datos de inversión ferroviaria

Durante el editorial, Cuesta ha aportado cifras sobre inversión en mantenimiento ferroviario. Según ha indicado, España se sitúa en 45,5 millones de euros por cada 1.000 kilómetros de vía, por debajo de otros países europeos.

En inversión total, ha señalado que España alcanza los 129 millones por cada 1.000 kilómetros, frente a cifras superiores en países como Dinamarca, Austria o Reino Unido.

Asimismo, ha repasado la evolución de la inversión por usuario, indicando que en 2024 se sitúa en 8,5 euros.

Hechos señalados sobre ADIF

El periodista ha enumerado varios elementos que, según ha expuesto, ya se conocen en la investigación:

ADIF no invirtió lo suficiente en mantenimiento.

Se retrasó la entrega del informe sobre las agujas.

Se retiraron tramos de vía sin autorización judicial.

No se avisó a tiempo de la ubicación del segundo tren accidentado.

El accidente se conoció por la llamada de un maquinista.

No se han producido dimisiones por los 46 fallecidos.

Se han manejado informes contradictorios sobre el estado de la vía.

Se tardó casi tres meses en recibir a las víctimas.