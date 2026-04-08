El editorial de Carlos Cuesta: ¿Nos tenemos que creer que Pedro Sánchez era ajeno a todo?

El periodista Carlos Cuesta ha centrado su editorial de La noche de Cuesta en el avance del juicio del denominado caso mascarillas, subrayando que, pese a los intentos de restarle importancia, se trata de un asunto de "gravedad máxima y brutal" vinculado directamente al Partido Socialista.

Según ha explicado, existe "una parte de vodevil intencionado" en el desarrollo del juicio, protagonizada por algunos de los implicados, con el objetivo de "devaluar esa evidencia y esa realidad de una gravedad absoluta". Frente a ello, Cuesta ha insistido en el trasfondo del caso: "una trama socialista que hacía negocio mientras moría gente".

El análisis del periodista se remonta a la gestión de la pandemia, cuando —según ha señalado— se centralizó la compra de material sanitario, bloqueando la capacidad de adquisición de las comunidades autónomas. "Al prohibir e incluso confiscar el material que estaban empezando a comprar las comunidades autónomas, se bloqueó la entrada de esas mascarillas", ha afirmado.

A partir de ese momento, ha añadido, se generó un "embudo" que permitió que "por el canutillo del embudo entrara de forma prioritaria una trama", que vendía material sanitario a precios superiores: "las podía vender a prácticamente el doble de lo que se estaban adquiriendo por otros importadores".

"Mientras España alcanzaba 130.000 muertos"

Cuesta ha vinculado directamente esta situación con el impacto de la pandemia en España, destacando que "tuvimos menos mascarillas, prácticamente no teníamos test" y que el resultado fue "una cifra absolutamente disparatada de fallecidos". En este sentido, ha recordado que el país alcanzó "la tenebrosa cifra de 130.000 personas muertas" mientras, según ha denunciado, la trama obtenía beneficios.

En paralelo, ha criticado que algunos implicados intenten desviar la atención con explicaciones que considera irrelevantes, como cuestiones personales o anecdóticas, insistiendo en que "este caso va de que una trama se ha llevado al menos 36 millonazos de euros".

El vínculo con el PSOE, "la clave de todo"

Uno de los puntos centrales del editorial ha sido la conexión entre la trama y las finanzas del Partido Socialista. Cuesta ha afirmado que "la clave del caso mascarillas afecta directamente a las finanzas del Partido Socialista y esta es la clave de todo".

En este contexto, ha destacado la declaración del hermano de Koldo García, que reconoció haber acudido a la sede socialista a recoger dinero en efectivo. Para Cuesta, este testimonio "acaba de ligar la trama de las mascarillas" con la investigación sobre la financiación del partido.

Enchufes, estructuras en el extranjero y nuevas pruebas

El editorial también ha repasado otras revelaciones surgidas en el juicio. Entre ellas, la confirmación de que una de las personas vinculadas a la trama "nunca, jamás, trabajó en la empresa" en la que fue contratada, lo que, según Cuesta, encajaría en un "delito de malversación de caudales públicos".

Asimismo, ha señalado que ya se ha acreditado la existencia de "estructura societaria en Colombia" y patrimonio en el extranjero vinculado al entorno de José Luis Ábalos, así como el envío de dinero desde esas estructuras.

Otro de los aspectos destacados ha sido la existencia de cientos de contrataciones irregulares. Cuesta ha citado un documento interno en el que se habla de "785 enchufes", calificándolo de "inadmisible en algo que sea medianamente presentable".

A lo largo del editorial, Cuesta ha planteado múltiples interrogantes sobre el conocimiento de los hechos por parte del Gobierno, cuestionando si el presidente podía ser ajeno a lo ocurrido.

"¿Nos tenemos que creer que Pedro Sánchez era ajeno y estaba ausente de todo lo que acabo de decir?", ha concluido, insistiendo en que las primeras jornadas del juicio ya han confirmado informaciones que durante meses fueron negadas y que ahora están siendo "cotejadas" ante el Tribunal Supremo.