El editorial de Carlos Cuesta: Las 20 preguntas del caso Koldo que sólo conducen a una respuesta: Sánchez lo sabía todo

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- Tertulia de Herrero: El hermano de Koldo fue a Ferraz dos veces a por sobres con dineroLuis Herrero analiza junto a Pilar Gómez, Juan Pablo Polvorinos y Maite Loureiro la primera jornada del juicio del caso mascarillas.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Entrevistas de Herrero: Ángel Luis GonzálezLuis Herrero entrevista al autor del libro "La educación creativa: El método de enseñanza de un profesor que no esperaba serlo" de Plaza & Janés.
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- Editorial Luis Herrero: El hermano de Koldo admite haber recogido sobres con efectivo en FerrazLuis Herrero analiza la primera jornada del juicio en el Tribunal Supremo del caso mascarillas.
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