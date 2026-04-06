El editorial de Carlos Cuesta: El intento de engaño con el paro y la avalancha de corrupción socialista

El periodista Carlos Cuesta ha centrado su editorial en desmontar los datos oficiales de empleo y en denunciar lo que considera una escalada de casos de corrupción durante el mandato de Pedro Sánchez.

En materia laboral, Cuesta ha cuestionado el optimismo del Ejecutivo y ha advertido de que el paro real está muy por encima del dato oficial. Según ha recordado, el número de desempleados registrados se sitúa en 2.419.712 personas. Sin embargo, al añadir colectivos que quedan fuera de esa estadística —como personas con "disposición limitada" (410.270), "otros no ocupados" (192.093), afectados por ERTE (10.239) y fijos discontinuos inactivos (más de 860.000)— la cifra asciende a 3.892.314 personas.

A su juicio, esto evidencia la existencia de un "paro oculto" de 1.472.602 personas que no se reflejan en los datos publicitados. "Un parado es una persona que no trabaja. Punto final", ha defendido en La noche de Cuesta, criticando que se excluya a estos colectivos de la estadística oficial.

El análisis del periodista también pone el foco en la calidad del empleo. "Solo el 19% de los contratos son fijos a tiempo completo", ha subrayado, denunciando que la mayoría responde a fórmulas precarias. En esta línea, ha alertado de que España presenta tasas de paro muy superiores a la media europea: un 9,93% frente al 5,9% de la UE en el dato general; un 12,2% frente al 6,3% en el paro femenino; y un 24,5% frente al 15% en el juvenil.

Para Cuesta, estos datos desmontan el relato oficial sobre la fortaleza del mercado laboral y reflejan una realidad mucho más negativa de la que transmite el Gobierno.

Críticas a la comparación entre casos de corrupción

En la segunda parte del editorial, el periodista ha abordado la polémica sobre la corrupción y rechazó la equiparación entre el caso Kitchen —vinculado al Gobierno de Mariano Rajoy— y los escándalos actuales.

Cuesta ha criticado las declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero, quien ha defendido la gravedad de utilizar instituciones del Estado para destruir pruebas o perseguir adversarios políticos. A juicio del periodista, el PSOE aplica un doble rasero al considerar "cloaca" únicamente lo ocurrido en el pasado.

En la misma línea, ha cuestionado las palabras de Ángel Víctor Torres, quien ha asegurado que su partido ha actuado con contundencia ante los casos de corrupción y ha establecido paralelismos con el Partido Popular. "¿Se puede tener la cara más dura?", ha ironizado Cuesta, poniendo en duda que se haya apartado realmente a los implicados.

El periodista ha contrapuesto los casos asociados al PP —como Kitchen o Gürtel— con una larga lista de investigaciones que afectan al entorno socialista:

Caso mascarillas

Test PCR

Caso petróleo

Caso Delcy

Caso Plus Ultra

Caso finanzas PSOE

Caso Begoña cátedra

Caso Begoña software

Caso Begoña asesora

Caso Begoña OMT

Caso Begoña contratos Barrabés

Air Europa

Caso obras públicas

Caso Tito Berni

Carlos Cuesta ha insistido en que la acumulación de escándalos configura una "oleada" de corrupción de mayor magnitud que la vivida en etapas anteriores.

Con todo, Cuesta ha concluido que tanto los datos de empleo como la situación política reflejan una realidad muy distinta a la que describe el Gobierno: un mercado laboral debilitado y un contexto marcado por la controversia judicial y política.